Majka mu je umrla od raka, otac od korone: Kenan je danas sahranio tatu, a evo šta je pričao o najvažnijoj ženi u svom životu

Na sarajevskom gradskom groblju Vlakovo aktuelni učesnik rijaliti programa “Zadruga” Kenan Tahirović sahranio je oca koji je prije nekoliko dana preminuo od posljedica koronavirusa.

Kenan na groblju nije mogao da sakrije suze, a najveću podršku pružili su mu brat i ostali članovi porodice. Prije samo nekoliko mjeseci Kenan je u “Zadruzi” tokom emisije “Pitanja novinara” novinaru portala “Pink” pričao o smrti svoje majke, a zatim je istakao i da mu je ona preminula na rukama.

– Umrla je iznenada od raka, bilo je katastrofa. Umrla je meni i bratu na rukama. Život ide dalje, ja znam da bi ona željela da ne tugujem, da ne plačem. To me je pokosilo. Život mi se promijenio od tog dana. To mi je bio šamar, moguće je da sam se promijenio od tog trenutka – rekao je tada Kenan novinaru portala Pink.rs.

