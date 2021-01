Goleme pare – Fran Pujas duguje ogroman novac državi

– Je l’ imaš položeno? – upitao je Janjuš.

– Imam 10 godina zabranu polaganja, jer 14 puta su me uhvatili bez vozačke, nikada nisam napravio sudar, nego uvijek ovako bez vozačke dozvole i imam zabranu da polažem 10 godina. Toliko puta sam kod sudija dolazio, da mi je on na kraju rekao da sljedeći put kad me budu uhvatili na vozačevom mjestu, idem u zatvor na 90 dana. Ne mogu ništa srediti, jer imam 14.000 eura duga državi – ispričao je Fran, prenosi “Pulsonline“.

