Glumica na udaru kritika nakon objavljene slike: “Da li je Jennifer Aniston uredu?”

Naime, ona je jelku okitila sa drvenim ukrasom na kojem je pisalo:

“Naša prva pandemija 2020”.

Jedan od komentara na Twitteru je glasio:

“Da li je Jennifer Aniston uredu?”.

Neki od njih su napisali da su ljudi tokom pandemije koronavirusa izgubili drage ljude, dok su drugi podijelili i brojke o zaraženim i umrlim u SAD, prenosi “Radiosarajevo“.

“Sarkazam ili ne, pandemija je podsjetnik na gubitak poslova, dragih ljudi i članova porodice”, napisao je jedan od korisnika.

S druge strane, postoje i korisnici društvenih mreža koji su bili na njenoj strani.

I guess JENNIFER ANISTON FINDS THIS VERY FUNNY TOO

"The US has the highest number of coronavirus cases in the world. At the time of writing, data from Johns Hopkins University showed that there have been a total of 18,762,893 confirmed cases in the country:#JenniferAniston pic.twitter.com/C5DEFaV59b

— JudyJu (@judyju18) December 26, 2020