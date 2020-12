Majin otac Taki ulazi u Zadrugu, ima samo jedan cilj i neće se svidjeti Janjušu: Tek sada slijedi haos

– Jedini način da razdvojim Janjuša i Maju jeste da uđem u “Zadrugu”. Znam da je to teško, jer ni Anabela nije uspjela da odvoji Lunu od Marka, ali ja ću pokušati da odvojim Maju od Janjuša. – rekao je Taki za pomenute medije.

– On igra dvostruku igru. Osjetio je da je Maja zaljubljena i to koristi. Prvo joj govori “Glupačo i ludačo”, a poslije “Dođi da se grlimo i ljubimo”. Janjuš je za mene indijanac. Kada sam ja bio mangup, on se nije rodio. Folirant jedan običan. Seljačka džukela – bijesan je bio Marinković.

Taki smatra da je Maja nespremna za brak, a mogućnost da postane deda automatski odbacuje:

– Maja i Janjuš su dvije budale! Njihov odnos je bolestan! Moju kćerku dijete ne zanima. Ona neće ni mačku da ima, a kamoli bebu – dodao je Taki, piše “Srbija danas“.

