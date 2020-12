KO NIJE ODRASTAO UZ NJEGOV MUZIČKI TOBOGAN? Dugogodišnji autor i voditelj kultne dječije emisije gazi 82. godinu života, ali ga zdravlje odlično služi, i dalje je neumoran

On danas živi u Beogradu, a duže od pola vijeka sa istim žarom bavi se muzičkom umjetnošću koju daruje djeci. I dalje je angažovan u beogradskom Dječijem kulturnom centru. Nedavno je izdao CD sa najljepšim dječijim pjesmama. Ne prodaje se, već ga poklanjai predškolskim i školskim ustanovama, Kancelariji za dijasporu i svima do kojih treba da dođe.

“Moramo više činiti da se djeca raduju – kaže Minja Subota, zbog kojeg smo se nekada radovali i pamtimo ga po emisiji “Muzički tobogan”, ali i po mnogim dječijim, pjesmama. Prije svih po dječijoj himni “Djeca su “Djeca su ukras sveta”.

– Ti čuveni stihovi Ljubivoja Ršumovića, koje sam ja ukomponovao, himna su naše djece. Nas dvojica smo zbog toga sretni, a drago mi je što su sretna i djeca.

Komponovanje dječijih pjesama i vođenje emisije za djecu „Muzički tobogan“, koja se počela emitirati 1980. godine, obilježili su njegovu karijeru i život, a pjesme za djecu koje je komponirao postale su antologijske. Pjesma „Djeca su ukras sveta“ s vremenom je postala dječja himna koju i danas mnogi rado pjevaju, dok je „Muzički tobogan“ do danas ostao najpopularnija i najgledanija emisija za djecu na području bivše Jugoslavije

Minja Subota rođen je u Sarajevu prije 82 godina i kaže kako se s radošću sjeća svog djetinjstva koje je proveo u ovom gradu te koristi svaku priliku da posjeti svoj rodni grad, prenosi najportal.

“Uvijek i redovno imam neki povod zbog kojeg dolazim u Sarajevo i naravno da me raduje kada me pozovu. Moram napomenuti da sam prije nekoliko godina bio pozvan na Sarajevo film festival i da me blistavilo grada tih dana potpuno oduševilo, ulice pune veselih, nasmijanih ljudi, toliko interesantnih događaja – jedno predivno lice grada.“

Facebook komentari