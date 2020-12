Jovana počela da radi kod Željka, a već na startu su se posvađali zbog ove stvari

Voditeljka je otkrila šta joj se nije dopalo u novom angažmanu kod supruga na televiziji i koliko se on miješa u njen posao:

– Kum naziva je bio Željko. Radni naziv emisije bio je „Jutarnji” ili „Jutarnji sa Jovanom” i danima su me, najprije on, a onda i Manja, jurili da im kažem ime. Ja nisam baš vična smišljanju imena, ali onda smo jedan dan na Željkovu inicijativu sjeli i riješili da izbacujemo napamet imena, pa da vidimo šta nam se dopada. On je izgovorio „Uranak” i ja sam rekla da mi se to nikako ne sviđa, ali kada sam triput izgovorila taj naziv – dopao mi se. Ura, na K1 sam! Svako može da čita kako mu se dopada. Moju mamu, na primjer, uranak podsjeća na komunizam, ali ovo nije prvomajski uranak već jutarnji program – ispričala je Jovana u emisiji “Kec na jedanaest”.

Osim toga, Joksimovićeva je otkrila i da je njena želja bila da program počinje u osam ujutro, ali joj suprug nije ispunio tu želju.

– Tako sam htjela, ali muž mi nije dao. Cijeli život imam šefa! Nisam rano ustajala tokom ove pauze, i djecu sam naučila da spavaju malo duže, pa ukoliko se neko od njih ne probudi ranije, budili smo se svi oko 9 ujutro. Jutros, na primjer, pošto imamo probe, teško sam ustala i kada sam stigla na televiziju, zapitala sam se hoćemo li uspjeti nešto da napravimo. Dok nisam radila jutarnji program imala sam i ideju da idem na treninge u sedam ujutro, ali to nijednom nisam uradila i divim se ljudima koji to mogu – rekla je Jovana, prenosi “Republika“.

