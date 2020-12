WHO: Učinit ćemo sve da otkrijemo porijeklo koronavirusa

“Želimo znati porijeklo i učinit ćemo sve da to saznamo “, rekao je novinarima u ponedjeljak generalni direktor WHO-a Tedros Adhanom Ghebreyesus, prenosi AFP.

Insistirao je na tome da je UN-ova zdravstvena agencija namjerava doći do odgovora i odbacio optužbe kritičara da je (WHO) suviše blagonaklona prema Kini, gdje se prvo pojavio virus istovremeno naglašavajući da treba prestati “politizirati” to pitanje.

Sjedinjene Države, zemlja koja je najteže pogođena pandemijom, oštro su kritizirale rješavanje krize od strane WHO-a i optužile su tu organizaciju za odlazak u Kinu i zavlačenje u istrazi kada je izbijanje epidemije prvi put počelo.

Drugi kritičari također su izrazili zabrinutost da je WHO možda dopustio Kini da diktira uslove međunarodne istrage o porijeklu virusa, koji se prvi put pojavio u kineskom gradu Wuhanu krajem prošle godine.

Od tada je više od 1,46 miliona ljudi umrlo, a gotovo 63 miliona zaraženo je širom svijeta.

WHO mjesecima radi na tome da pošalje tim međunarodnih stručnjaka, uključujući epidemiologe i stručnjake za zdravlje životinja, u Kinu kako bi pomogli istražiti životinjsko porijeklo nove pandemije koronavirusa i kako je virus prvi put prešao na ljude.

Organizacija je u julu poslala napredni tim u Peking da postavi temelje za međunarodnu istragu, prenosi “Radiosarajevo”

No, ostalo je nejasno kada bi veći tim naučnika mogao otputovati u Kinu kako bi započeo epidemiološke studije i pokušao identificirati prve slučajeve kod ljudi i njihov izvor zaraze.

Prošle sedmice je šef WHO-a za hitne slučajeve Michael Ryan rekao da se agencija nada da će međunarodni tim poslati u Wuhan “što prije”.

U međuvremenu je Tedros u ponedjeljak odbacio kritike zbog nedostatka transparentnosti istrage, naglasivši da su imena stručnjaka iz tima i projektni zadatak objavljeni u javnosti.

“Nema se što sakriti. Želimo znati porijeklo. Ne želimo imati nikakve zabune oko toga.”

Naučnici su u početku vjerovali da je virus prešao sa životinja, sa slijepog miša, na ljude na tržnici u gradu Wuhan, gdje je virus prvi put otkriven krajem prošle godine.

Facebook komentari