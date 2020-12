Senada Hadžifejzovića svi znamo, a evo ko je njegov sin: Uspješan poslovni čovjek, prošle godine oženio pravu ljepoticu

Njegov sin Feđa Hadžifejzović prošle godine oženio je svoju dugogodišnju djevojku Hanu. Inače, Feđa je direktor FACE TV-a.

U intervjuu za “Avaz.ba” 2017. godine, Feđa je progovorio kako je biti sin uspješnog novinara.

– Tu su pozitivne i negativne situacije. Neuporedivo više je pozitivnih, a trudim se negativne eliminirati i godinama to radim uspješno. Ko god misli da je lagano, grdno se vara, pogotovo kada je riječ o poslu. Očekivanja su velika, pritisak je ogroman i nije lako podnijeti to sve. S druge strane, imam mentora – oca od kojeg mogu dosta toga naučiti i nekoga ko je tu da pruži ruku u teškom trenutku, prenosi “Novi“.

Osim poslovnog, kako se to odražava na Vaš privatni život?

– Uvijek sam bio skroman momak, jer su me tako odgajali majka i otac. Nikada nisam dao da očevo ime u mom životu pravi razliku u odnosu na druge. Daleko od toga da ne osjetim utjecaj i da se to ne odražava na moj privatni život, ali sam naučio nositi se s tim. Često se nađem u zanimljivoj situaciji kada ljudi saznaju čiji sam sin, nekada je to olakšavajuća, a nekada otežavajuća okolnost.

Osjećate li nekad da nosite breme zbog popularnosti Vašeg oca?

– Ne osjećam breme zbog popularnosti, već zbog odgovornosti. U današnje vrijeme nije lako sačuvati obraz i ugled, dok on to uspješno radi više od 30 godina. Tu osjećam veliku odgovornost i obavezu da sačuvam to i prenesem na braću, a jednog dana, ako Bog da, i svoju djecu.

