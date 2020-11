Muškarac kojeg je Tanja Bošković najviše voljela slomio joj je srce okrutnim riječima

Potiče iz ugledne porodice, i majka Ivanka i otac Velizar su joj bili profesori književnosti, a ima i sestru Slavenku koja je dvije godine mlađa od nje.

Do sedamnaeste godine je živjela u Aranđelovcu gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju. U Beogradu je upisala Fakultet dramskih umjetnosti u klasi profesora Predraga Bajčetića. Studirala je sa Goricom Popović, Jelicom Sretenović, Radmilom Živković, Zlatom Numanagić i Brankom Jerinićem. 1973. godine je diplomirala.

Uspjela je da napravi bogatu glumačku karijeru, a nema osobe koja ne zna bar za jednu njenu ulogu. Čak i danas igra bez pauza i kaže da ne vjeruje da će ikada prestati.

Tokom svoje dugačke i plodne karijere, Tanja je bila zvijezda mjuzikla Pozorišta na Terazijama, a 1986. godine je postala stalni član Ateljea 212. Priznala je da joj se dešavalo da ovacije traju i po 20 minuta nakon izvođenja predstave.

Ono što je uvijek intrigiralo javnost je njen ljubavni život, za koji ona kaže da nije bio naročito uspješan.

“Nekad sam jako patila što su me frajeri ostavljali brzo, bez objašnjenja. Mislila sam da sam dosadna i najgora na svijetu kad me niko ne voli. U stvari nisu me voljeli onako kako sam očekivala: bezuslovno i do kraja života”, rekla je ona jednom prilikom.

Uvijek je iskreno priznavala da samo za jednim pati. “Meni je žao što nisam uspjela da bivam udata. Prosto mi nije Bog dao taj dar, dao mi je druge darove. Na tome sam beskrajno zahvalna. A ovo nisam umijela”, priznaje ona.

Voljela je jednom jako, ali ta ljubav se završila neslavno, a raskid je ostavi neizbrisiv trag. Tanja iz vezi sa rediteljem Dejanom Karaklajićem ima dvoje djece, kćerku Lanu i sina Dorđa. Kćerka je krenula njenim stopama i bavi se glumom, a sin je završio Fakultet političkih nauka i početkom 2014. godine se oženio i danas živi u Americi.

Ova veza nije uspjela da opstane, a čovjek koga je neizmjerno voljela, kako ona kaže, je ostavio riječima: “Ne vrijedi, ti si udata za pozorište”, kazala je Tanja u emisiji Exkluziv, a preneo portal “Stil“.

Ona kaže da je uprkos svim udarcima i nesretnim ljubavima ipak uspjela da zadrži osmijeh na licu. Kao najveći uspjeh u životu navodi majčinstvo. “Bog ti povjeri na čuvanje to malo biće, a to je velika čast. U tom danu kad sam postala majka, ja se više ničega bojala nisam.”

Tanju obožavaju mnogi i zbog njenog razigranog karaktera, ali i toga što se ne libi da kaže direktno ono što misli. Gostujući u emisiji “Balkanskom ulicom”, na televiziji RTS, osvrnula se na mlade generacije i rekla: “Nisu slučajno napravljene te društvene mreže. Više niko nikog ne dodiruje, niko nikog ne grli. Vi možete da živite, raditi iz svoje kuće i nikada nikog ne upoznati. Znate kako se postaje ranjen i duboko sam. Ako nema ko da vas zagrli.”

Tokom tog gostovanja imala je i važnu poruku za sve žene, koju treba dobro upamtiti: “Da nisam imala tih nekoliko ozbiljnih padova, pa ja bih takva budala bila. Sad sam malo manje budala, zahvaljujući tim padovima. Kad razvalite glavom, onda se malo i dozovete pameti. Žene uzmite se u pamet, manite se ćorava posla. Jedini vaši protivnici ste vi same. I to je po pravilu ženska crta, muškarci neće protiv sebe. Žene su sklone da sebi traže samo mane, a ne znam zašto je to tako.”

