Sa druge strane medalje: Film o najvećim herojima

Upravo da bismo rušili te tabue, da bismo probudili svijest bh.društva o potrebama i željama

tugujućih roditelja, da bismo odali počast najmanjim herojima koji nisu više s nama, a na

inicijativu jedne takve prehrabre majke Tanje Kišić i režiserke Aide Kauković uz podršku

Udruženja Srce za djecu oboljelu od raka, nastao je film „Sa druge strane medalje“.



Premijera ovog filma je održana dvije noći zaredom, 28. i 29. novembra u kino sali Općine

Novi Grad gdje je priliku da pogleda film imalo 60 ljudi, jer se poštovao dozvoljeni broj osoba

koje mogu boraviti u zatvorenom prostoru po epidemiološkim mjerama. Čuli smo 60 uzdaha,

isto toliko suza i poslije projekcije mogli su se osjetiti razumijevanje i empatija u zraku.

Pogođena, osviještena i obogaćena publika dala je najvišu ocjenu za film.



Raduju nas dobar feedback na ovako bitne projekte, jer je upravo to cilj. Da pričamo o

najtežim temama, jer tugujući roditelji imaju potrebu da pričaju, a to je još uvijek tabu tema.

Imaju potrebu da se njihova djeca spominju i da ne budu zaboravljena.



Upravo je ovaj film i svojevrstan tribute svim malih i velikim herojima koji su nas prerano

napustili nakon jedne teške i mukotrpne borbe. On je tribute svim roditeljima koji su ostali

iza njih.



