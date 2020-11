Otišla je legenda Ratova zvijezda: Preminuo je David Prowse, čuveni Darth Vader

“S velikim žaljenjem i tugom koja lomi naša srca i srca miliona obožavatelja širom svijeta objavljujemo da je naš klijent DAVE PROWSE M.B.E. preminuo u dobi od 85 godina”, napisao je Bowington Management.

Britanski dizač utega i bodybuilder postao je filmska ikona kada je utjelovio glavnog zlikovca u franšizi znanstvene fantastike, a glas lika izvodio je američki glumac James Earl Jones.

Bristolian je izvorno snimio Vaderov glas, ali zamijenio ga je Jones zbog Prowseova naglaska.

David Prowse, known for playing the physique of Darth Vader in the Star Wars original trilogy, has sadly passed away at the age of 85. pic.twitter.com/9oXH9SjTNi

— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) November 29, 2020