Cecu Bojković svi znate, a evo kako izgleda njena nasljednica – Takođe se bavi glumom, a ova uloga joj je najzapaženija

Jedna od najboljih glumica Svetlana Bojković udavala se tri puta, a njene ljubavi imale su scenario koji umnogome podsjeća na filmski, prenosi “Informer“.

Svog prvog supruga Miloša Žutića upoznala je kada je postala član pozorišta DADOV, i za njega se udala na trećoj godini studija. Godine 1972. rodila im se kćerka Katarina.

– To što smo Miša i ja bili poznati njoj nije bilo čudno, jer smo je od malih nogu stalno vodili u pozorište, pa onda iza scene i u bife. Stasavala sam s Milošem od svojih nepunih osamnaest godina pa sve do trideset pete, i to je bio izuzetno bitan period u mom formiranju. A onda je došlo do svakodnevnih, sitnih neslaganja. Vjerovatno sam bila neiživljena kao žena, jer mi je on bio i prvi ozbiljan dečko. Možda se i ne bih razvela da sam bila starija i zrelija. Ali eto, bilo je tako kako je bilo – rekla je Svetlana jednom prilikom za “Glossy“.

Katarina Kaja Žutić se takođe bavi glumom, a jedna od njenih najzapaženijih uloga je u seriji “Tate” gdje igra lik Ruže. Evo kako Katarina izgleda:

