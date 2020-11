U mladosti je bila na listama najvećih se*s-simbola, a predivna je i u 75. godini – privlači i ljepotom i karizmom!

Goldie Hawn poznata je po po dugovječnoj glumačkoj karijeri kao i zavidnom ljubavnom stažu s kolegom.

Goldie se proslavila u komičnoj seriji “Rowan & Martin’s Laugh In” koja je trajala od 1967. do 1973., a nevjerojatno je da još stane u bikini s tog snimanja. Stilisti kažu da se glumičino tijelo praktički ne mijenja i dio stranih medija tvrdi da je jedna od rijetkih koja nije pokleknula pred operacijama.

No stručnjaci ističu da je zasigurno stavljala filere u obraze i ispod očiju te botoks, a smatraju da je bila i na podizanju lica te da je to jako dobro odrađeno. Neki tvrde da je sređivala i nos.

Sama Goldie, koja je bila na listama holivudskih seks-simbola, nikad nije govorila o tome. Osim izgledom poznata plavuša je uvijek privlačila i posebnim imenom koji mnogi više doživljavaju kao nadimak nego ime. Njega je dobila po svojoj teti.

Iako je postala uspješna glumica, prvotno je trebala biti glazbena zvijezda. Naime, Hawn je pjevala country glazbu i 1972. je objavila svoj prvi album “Goldie”, a imala je pomoć na tom putu od Dolly Parton. No na kraju je izabrala glumu.

Goldie je ganjala i plesnu karijeru. Naime, bavila se baletom od treće godine života i nekada je zarađivala davajući poduku drugima, ali odustala je tog dijela života kada su ju otkrili u filmskom svijetu.

https://www.instagram.com/goldiehawn/

Inače, Hawn je majka poznate glumice Kate Hudson (41) koju je dobila s bivšim mužem, glazbenikom Billom Hudsonom (71).

S Billom ima i sina Olivera (44) koji se također bavi glumom, no nije se proslavio poput svoje mlađe sestre. Inače, Hawn je od 1983. u vezi s kolegom Kurtom Russellom (69), a zaljubili su se nakon što su skupa snimali film “Swing Shift”. Par ima sina Wyatta Russella (34), koji se također bavi glumom.

Goldie rado govori o svom odnosu s Kurtom koji se mnogima čini idiličan, no nije ju odveo treći put pred oltar. “Sretni smo i zaljubljeni. Volim biti s njim, svako jutro donosi mi kavu, ja ga za to nagradim poljupcem. Volimo se, ali i svađamo, baš kao i svaki drugi par. Volimo život koji živimo zajedno”, istaknula je jednom.

Par se upoznao godinama ranije nego je započeo vezu, 1968. na snimanju filma “The One and Only, Genuine, Original Family Band” i već tada je Hawn bila impresionirana Russellom.

“Imala sam 21, a on 16 i smatrala sam ga neodoljivim, ali i premladim za mene. Kada smo se ponovno susreli nakon niza godina, odmah mi se svidio, a i istog sam se trena prisjetila koliko mi se tada sviđao. Oboje smo se zarekli da više nikada nećemo imati veze s drugim glumcima, ali nikad ne reci nikad”, ispričala je Goldie.

Vezu su započeli zahvaljujući Kurtovom mamurluku jer je on tada priznao glumici koliko mu se sviđa. Zbližile su ih poduke iz plesa koje je Russell pružio nakon što ga je zamolila kada su krenuli sa snimanjem filma.

“Ono što me uvjerilo da je on taj bilo je kada sam gledala njegov odnos s mojom djecom, kada bi došli posjetiti me na filmski set. Bio je nevjerojatan s njima. Totalno prirodan.’ Iako se nikada nisu vjenčali, jedno drugome uvijek su bili odani. ‘Ljubav, zahvalnost i suosjećanje, jer ponekad će svaki muškarac i svaka žena izluditi svog partnera. Obitelj, sreća, smijeh i seks ključ su uspjeha veze'”, istaknula je Goldie čija kći Kate i sin Oliver imaju bolji odnos s Kurtom nego sa svojim ocem, njenim bivšim mužem Billom, prenosi dnevnik.

Facebook komentari