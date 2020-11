Slavni par slavi 20. godišnjicu braka: Poljubili se tek nakon devet mjeseci

Ketrin Zeta Džons (Catherine Zeta-Jones) i 25 godina starija holivudska legenda Majkl Daglas (Michael Douglas) jučer su proslavili 20. godišnjicu braka. A mnogi su mislili da neće izdržati više od nekoliko mjeseci.

Tog 18. novembra 2000. godine u njujorškom hotelu “Plaza” održano je “vjenčanje godine”, na kojem su se na vječnu ljubav zakleliKetrin i Majkl.

Prošli su mnoge uspone i padove, ali i dobili dvoje djece – sina Dilana (Dylan) i kćerku Keris (Carys).

Povodom godišnjice na svome se Instagram profilu oglasila i sama Ketrin Zeta – Džons, koja je napisala:

– Prije tačno 20 godina, Majkl i ja smo se vjenčali!! Kakva je to bila nevjerojatna i magična večer. I sada, 7304.85 dana i noći kasnije, volim te kao što sam te voljela i tada. Hvala ti na ljubavi i smijehu.

Par, koji osim braka i djece dijeli i isti datum rođenja (oboje su rođeni 25.septembra, ali s 25 godina razlike) svoju je ljubavnu priču započeo još 1996. godine. Tada je, na privatnoj projekciji,Daglas ugledao prekrasnu Velšanku koja je imala glavnu ulogu u filmu “Zorro: Maskirani osvetnik”.

‘Uvijek govori kako se zaljubio u mene onog trenutka kada me ugledao na velikom platnu – priznala je Zeta-Džons, koja je svog budućeg supruga upoznala iste jeseni na filmskom festivalu.

-Rekli su mi kako me Majkl Daglas želi upoznati. Bila sam poprilično nervozna jer nisam znala zašto me želi upoznati.’ Stigavši u hotel, prvo je ugledala upravo Daglasa, no on se samo prošetao pored nje, noseći palice za golf. ‘Rekla sam bratu, koji je bio sa mnom kako mi se čini da me i ne želi baš toliko silno upoznati jer je samo prošao pored mene, nije me ni zamijetio – prisjetila se godinama kasnije glumica.

No, iako ona toga nije bila svjesna, Douglas ju je itekako primijetio i službeno je upoznao na večeri organiziranoj povodom premijere ‘Zorroa’ i to zahvaljujući pomoći tada bračnog para Melani Grifit (Melanie Griffith) i Antonija Banderasa. Iako su sjedili jedno pored drugoga, nisu imali previše vremena za razgovor, stoga ju je Douglas zamolio da mu se nakon večere pridruži na piću u hotelskom baru.

– Nakon pola sata razgovora iskreno sam joj rekao – znaš, ja sam otac tvoje buduće djece. Zvučalo mi je to sasvim normalno, a onda je ona rekla – znaš, čula sam puno stvari o tebi i vidjela puno toga, stoga mislim da je vrijeme da ti kažem laku noć.’

Drugog dana Zeta-Jones je otputovala, no Daglas nije odustajao od svog plana. Poslao joj je cvijeće i ispriku, pa su se počeli družiti. Iznenađujuće je za sve bilo to koliko su polako i s oprezom uživali u tim posebnim zajedničkim trenucima, a zanimljivo je da su se prvi put poljubili tek devet mjeseci kasnije.

Da su u vezi priznali su tek 1999. godine i to na premijeri njezina trilera ‘Klopka’ u Edinburgu, kada je Zeta-Jones okupljenim novinarima iskreno rekla: ‘Michael je ovdje večeras iz jednog jedinog razloga – želimo javno reći da smo zajedno.’

