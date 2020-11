Dragana Mićalović opisala borbu protiv korone: Osmi dan mi je pozlilo, stravični bolovi, ljudi čuvajte se

Glumica Dragana Mićalović uključila se iz svog doma u srbijansku emisiju “Kec na jedanaest” i otkrila sve detalje borbe sa koronavirusom.

Ja sam jedna od onih koja se vrlo pazila, ali sam isto od onih ljudi koja je govorila “ma to meni neće da se desi, i da se desi ja sam mlada i jaka i ja ću to da vrlo brzo preguram”. Gdje sam se zarazila ne znam, ali to je sada manje važno. U početku nisam imala nikakve simptome, već smo mi kolektivno testirani od strane pozorišta i tako su mi javili da sam pozitivna. Istog trenutka sam otišla u karantin i tada sam se osjećala skroz dobro – počela je priču Dragana u pomenutoj emisiji.

Kako je dalje objasnila, simptomi su počeli da se pojavljuju sedam dana kasnije.

– Tek sedam dana kasnije sam imala stravične bolove, u glavi i tijelu. Temperaturu nisam imala, imala sam blagu upalu pluća, nije bilo ništa strašno. Ali taj osmi dan sam imala velike bolove u stomaku, želucu, glavi, ali evo sad sam živnula. Trudim se da pazim, pijem vitamine i da jedem koliko mogu. Nisam željela da pravim od toga nikakvu medijsku famu, ali ako sam neko ko može preko medija da prenese svoje utiske o ovome, onda želim da podignem svijest ljudima da ovo zaista nije naivno. Mi mladi jesmo jaki, ali nikad ne znate šta će biti, jer eto meni je osmi dan pozlilo, da nisam znala ni kako ću sa sobom jer sam sama u stanu – ispričala je mlada glumica

Ona je apelovala na sve da se čuvaju i poštuju sve epidemiološke mjere, prenosi “Avaz“.

– Zato čuvajte se, perite ruke, nosite maske, izbjegavajte masovna okupljanja, čuvajte sebe, a tako čuvate i svoju porodicu – rekla je Dragana i dodala kako se osjeća njen kolega Irfan Mensur koji je takođe pozitivan na virus, zbog čega se nalazi u bolnici:

“I dalje je u bolnici, ali je dobro. Da kucnem u drvo oporavlja se, on je jak i biće dobro.”

