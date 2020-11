Žene u ovoj porodici ne stare: Kako izgleda rođena sestra Lidije Vukićević

Glumica Lidija Vukićević decenijama važi za jednu od najatraktivnijih dama na javnoj sceni, a ona nije jedina ljepotica u svojoj porodici, prenosi “Glossy“.

Zvijezda serije “Bolji život” porepoznatljiva je po kovrdžavoj kosi i njegovanom licu, a na njenom profilu na Instagramu prije nekoliko godina imali smo priliku da vidimo da je i njena sestra Marina Dželetović dama mladolikog izgleda.

Lidija je, naime, prije četiri godine objavila fotografiju svoje sestre i napisala:

— Sestra — imenica bez zamjenice. Hvala ti što me podržavaš kad nisam u pravu, hvala ti što me štitiš i činiš me jakom. Hvala što me tjeraš na smijeh kad se mrštim, hvala što me vratiš na pravi put kada izgubim mapu. Hvala što si uvijek tu. Volim te.

