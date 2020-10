Supruga folkera zakukala: “Đani nema tezge, pomažu nam njegovi roditelji”

Naime, Đani je nedavno nastupao u Lukavcu, u Bosni i Hercegovini, gdje se nalazio veliki broj ljudi koji nisu nosili makse i držali propisanu distancu. Nesavjesni gosti uživali su u nastupu sve dok pripadnici inspekcije i policija nisu prekinuli nastup. U objektu se nalazilo više od 500 ljudi, što je daleko od dozvoljenog broja i preporuka epidemiološke struke.

– Dobro jutro, dobro smo svi. Đani spava, sada ću ga probuditi – započela je uključenje pjevačeva supruga putem video poziva, a potom je krenula da brani svog muža.

– Suprug je već govorio za televiziju i objasnio je sve po pitanju Bosne i Hercegovine. Ne vidim da je on tu ikakav krivac, zašto bi bio? Nije bilo zabranjeno, nije bilo policijskog časa, nije bilo vandrenog stanja! Čovjek je otišao, kao i sve njegove kolege što odu da rade, nije on prebrojavao ljude – pričala je vrlo revoltirana Slađa i nastavila da objašnjava da je Đani ispoštovao sve vrijeme:

– Na bini je bio sa jednim muzičarem i još jednim dečkom. Sjedio je u bekstejžu sa maskom. Ne može on da tjera ljude! Mislim, ne razumijem, kakva se ovo hajka digla oko njega ako, stvarno, ovog puta ništa, tvrdim, nije kriv?!

Na pitanje voditelja da li su svjesni kakav primjer daju drugima, mladima koji ga slušaju, Slađa je prilično oštro odgovorila.

– Pa nije on jedini koji pjeva! Je l’ vi idete ovdje po lokalima? Dok je bio ograničen broj ljudi, je l’ prebrojavao neko goste?! Mislim, ne razumijem, stvarno. Zašto sada opet svaljujete nešto na Đanija? Šta treba, da se bije sa narodom? Pa, on nije izbacivač. On je pjevač – usprotivila se Slađa voditelju i dodala da je njen muž pjevač, a ne izbacivač.

– Đani je ispoštovao sve mjere, primjerno se ponašao, završio sat vremena blok, vratio se kući… Šta će on? Stvarno, ne razumijem – dodala je.

Na samom kraju njenog uključenja, voditelj je upitao kako se “bore” sa trenutnom situacijom i kako se epidemiološka situacija odrazila na njihov porodični budžet.

– Nije samo naša porodica, svi ljudi koji se bave ovim su uzdrmani finansijski. Ne žalimo se, dobro je, kako je svima – tako je i nama… Ne žalimo se, guramo. Tu su i roditelji Đanijevi, pomažu nam – priznala je Slađa.

– Nema tezge, jako slabo, ali kako svi rade, tako i Đani. Ne odstupa on mnogo od drugih – ispričala je Slađa, koja je nakon uključenja otišla da se sprema za vjenčanje sina Miloša i snajke Nine, održano oko 12 sati u Beogradu, prenosi “Telegraf“.

