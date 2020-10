Otvoren Cinestar u BINGO CITY CENTRU: Sarajevo dobilo svjetsko kino po mjeri grada

Kino najnovije generacije koje filmsku projekciju pretvara u cjelovečernji izlazak zahvaljujući dizajnerskom Cinema Baru s terasom i mnogim drugim novitetima, oduševilo je sve prisutne.

“U smislu dizajna, tehnologije, usluge i samog doživljaja doveli smo kino iskustvo u Sarajevu na sasvim novu dimenziju. Ljubitelji komfora imaju na raspolaganju pet vrsta sjedišta, od regular sjedišta koja već u startu imaju više prostora, pomični naslon i izrađena su od kože, do Premium loža od kojih se jedna i zove „Sarajevo“, u čast grada domaćina, i Royal beds ležajeva za dvoje, Vip relax sjedišta s novitetom -punjačima za mobite, Love Box sjedišta, itd. Posjetioci će prije ili nakon filma moći da uživaju u našem Cinema baru s terasom. Porodice će posebno uživati u prostoru prilagođenom njima, pa čak i za one najveselije trenutke, dječje rođendane. Oni željni adrenalina imaju na raspolaganju našu eXtreme najveću dvoranu kao i 4DX koji se otvara kroz par sedmica. Jako smo sretni i ponosni da smo konačno otvorili kino u Sarajevu, mislimo da je Sarajevo kao grad filma zaslužilo jedan ovakav multipleks svjetskog nivoa i šta nego reći – Dobro nam došli Sarajlije!,” kazala je na ceremoniji otvorenja Jadranka Islamović, članica Uprave i izvršna direktorica CineStar Cinemas.



Otvorenje CineStar Cinemas u Sarajevu pozdravio je i gosp. Mirsad Purivatra, direktor Sarajevo Film Festivala koji povratak gledalaca u kino dvorane vidi kao najbolji uvod za novi, 27. Sarajevo Film Festival u augustu naredne godine. „Sarajevo Film Festival sa velikim zadovoljstvom pozdravlja otvaranje CineStar multiplexa u Sarajevu. Nove dvorane u našem gradu će doprinijeti stvaranju nove publike, ali i očuvati naviku odlaska u kino kod već postojećih ljubitelja filma. Najavljeni novi standardi projekcija i vrhunska oprema će omogućiti da publika uživa u jedinstvenom iskustvu zajedničkog gledanja filmova. Nadajmo se da će pandemija uskoro biti iza nas i da će brojevi gledalaca u Sarajevu doseći brojeve koje su prikazivači predvidjeli za naš grad,” zaključio je Purivatra.

Nakon koktel prijema koji je održan sukladno mjerama sigurnosti, uslijedile su projekcije, koje se također odvijaju prema svim preporukama Zavoda za javno zdravstvo FBIH za kinoprikazivačku djelatnost.

Stoga ne propustite pogledati filmove koji će se naći u programu CineStar Cinemas već od ovog vikenda. Prve projekcije počinju od 11:00 sati, a zadnje iza 22:30.



Publiku očekuje nekoliko premijera: najiščekivaniji je triler Christophera Nolana „Tenet“, ujedno i njegov najskuplji film do sada, zatim eksplozivni psihološki triler „Bijesan“ sa Rasselom Crowom, kao i romantična i inspirativna muzička priča „Još uvijek vjerujem“. Za ljubitelje horrora tu je misteriozni horror triler „Antebellum“, te nastavak uspješnog horrora Brahms: Dječak 2 s Katie Holmes u glavnoj ulozi, dok će akcijska komedija „Otkrila sam špijuna“ razveselit će sve uzraste.

Najmlađi posjetioci će premijerno uživati u sinhroniziranom Disneyevom hitu „Naprijed“, ali i „Frka“, „Polarana avantura“, „Kapetan sabljozubi i magični dijamant“, te dječjem filmu „Lesi se vraća kući“.

Također na programu će se naći i bosanskohercegovački kandidat za Oscara, film „Quo Vadis Aida?“ rediteljice Jasmile Žbanić.

Već naredne sedmice posjetioce očekuje nastavak vrlo uspješne franšize „Poslije svega: Sudar“, francuska komedija „Klub sretno razvedenih“, akcijski spektakl koji će biti prikazan i u 4DX formatu „Greenland: Posljednje utočište“, horor „Igra strave“ i animirani spektakl „Crvencipelica i 7 patuljaka“, te akcijski spektakl „Mulan“, triler „Ava“ i drugi.

CineStar kino čarolija gledanja filmova na velikom platnu, zaustavljena u martu zbog pandemije, se nastavlja uz sve propisane mjere sigurnosti. CineStar Cinemas je pripremio kino dvorane svih svojih multipleksa u BIH za prijem posjetilaca, proveli su dezinfekciju, uspostavili nove higijenske standarde i njihovo održavanje te upoznali zaposlenike sa zaštitnim procedurama i postupcima, tako da otvaranje dočekuju potpuno spremni. Planirane mjere su nadopunjene i najnovijim preporukama Zavoda za javno zdravstvo FBiH za kinoprikazivačku djelatnost.

Ulaznice za filmove moguće je kupiti na blagajnama pola sata prije početka prve projekcije, kao i on line.

