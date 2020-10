U nedjelju je finale „Show Your Valor“ turnira u organizaciji KUVO TV-a / Ko će osvojiti 2.000 eura – CR4ZY ili Team Toxic?

Borit će se za prestižnu titulu najboljeg tima na Balkanu, u igri „Valorant“ i vrijednu nagradu od 2.000 evra. Regionalna gejmerska televizija KUVO TV organizovala je turnir, a prenosiće uživo finalni meč, kao i meč za treće mjesto na njihovom kanalu u Srbiji, Bosni i Hecegovini i Crnoj Gori.

Akteri su najveća regionalna esport organizacija „CR4ZY“ i izazivači gladni dokazivanja, „Team Toxic“. A ko stoji iza imena timova? Momci koji su u konkurenciji od preko 50 timova, i kroz mjesec i po dana takmičenja dokazivali da su najbolji u regiji. Sada je vrijeme da saznaju ko je bolji u finalnom međusobnom duelu. A kakav duel nas čeka, predviđa urednik esport redakcije KUVO TV-a, Miloš Španović.

„Impresioniram sam kvalitetom igre ovih timova i istinski zaslužuju da publika pogleda kako igraju. Upravo ovakvi turniri mogu biti prilika da gejmeri sa našeg područja postanu prepoznatljivi i na evropskoj ili svjetskoj sceni“, rekao je Miloš.

„CR4ZY“ je najveća regionalna esports organizacija, i tim koji je sposoban da okupi u svoje redove najbolje pojedince. Tokom trajanja turnira, poraženi su samo jednom, i to upravo od „Team Toxic“-a. Iza sebe imaju osvojene titule dva manja turnira iz regiji, a vjeruju da će ovo biti i treća.

“Ciljamo na pobjedu i mislimo da nam se kiks jednog poraza od ‘Team Toxic’-a neće ponoviti. To je bio rezultat našeg lošeg dana i njihovog dobrog dana. Sada smo puno spremniji nego što smo bili na tom meču”, izjavio je njihov kapiten Luka “m4niac” Matijević.

„Team Toxic“čini grupa drugara,koji su se okupili poslije duge pauze od gejminga. Igra „Valorant“ raspalila je takmičarski duh u njima i sada žele do titule pobjednika „Show Your Valor“ turnira.

“Došli smo da pobijedimo, to nam je ambicija od prvog dana takmičenja. Desilo se nekoliko iznenađenja tokom grupne faze turnira, ali sve smo to prebrodili i spremni smo za CR4ZY! Raduje me činjenica da je organizovan ovakav turnir, a potrebno ih je još kako bismo razvili gejmersku scenu na našem području”, kaže Jovan “tatzuki” Milovanović, kapiten „Team Toxic“-a.

Drugoplasirani tim osvaja novčanu nagradu od 1.250 eura, a za treće mjesto i nagradu od 750 eura boriće se timovi „MUTED“i „euphoria“. Četvrti tim osvaja 500 eura, a timovi od petog do osmog mjesta već su osigurali nagradu od 250 eura.

Osim na televizijskom programu KUVO TV-a prenos finala i meča za treće mjesto možete pratiti i na njihovim YouTube i Twitch kanalima.

