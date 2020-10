Stanija Dobrojević otkrila alibi koji će Kristijan Golubović iskoristiti – “Odem u Australiju, gledam meč Nadal-Đoković, a njoj se nešto desi u Rumi”

– Nije tačno da su Kristijanovi ljudi prijetili mojoj majci i bratu. Tačno je da je policija dolazila kod mog brata prije nego što sam podnijela krivičnu prijavu jer je ovaj slučaj prvenstveno pokrenula država pošto je javno prijetio smrću. Postoji i snimak kao dokaz, a i milioni gledalaca koji su u tom trenutku bili uz male ekrane – izjavila je Stanija za “Star”.

– Inače, nije u pitanju jedan snimak, niti afekat, meni je proslijeđeno desetak snimaka u kojima prijeti, pljuje… Pa čak i nakon povratka sa suda rekao je u najnovijem snimku alibi, odem u Australiju, gledam meč Nadal-Đoković, a njoj se nešto desi u Rumi.

Osim toga, Dobrojevićeva se osvrnula na eventualno izvinjenje Goluboviću što je javno rekla da kćerka Vera zapravo nije njegova.

– To je najmanji problem. Za to su me nahuškali njegovi bliski ljudi. Tražili su da to pomenem. Uostalom, može da uradi DNK analizu i da dokaže svima da je laž sve što je pisano i dobije na sudu. Bar bih ja tako uradila. On je meni mjesec dana psovao sve živo i mrtvo, i to je u redu? – zapitala se rijaliti zvezda.

– A to što su pisali da dijete nije njegovo, a ja nahuškana da to spomenem, zato prijeti smrću? Ja nisam dirala dijete nego njega, njemu vraćala za uvrede – zaključila je Stanija.

