Bolna ispovijest iz bolničkog kreveta: Jovici se srce slama, ovo kaže o Maji koja ga javno vara pred milionima

Pored toga što se osjeća loše zbog povreda koje je zadobio, njemu nije lako zbog dešavanja u “Zadruzi”. Njegova emotivna partnerka Maja upustila se ovih dana u emotivnu vezu sa Alenom Hadrovićem i Jovicu oslovljava sa “bivši vjerenik”.

“I ja na nju gledam kao na bivšu vjerenicu. Neću joj tražiti prsten, neka joj ostane. Nemam komentar na to, ona sada ima neki svoj put. Ja sam u kontaktu sa njenim roditeljima, oni ne mogu da je podrže. Otac je rekao da bi trebalo da porazgovaramo, ali ne, ja ne mogu da pređem preko ovoga”, započeo je Jovica priču za “Pink“.

Jovica je otkrio da je odgledao klip na kom se Maja ljubi i mazi sa novim dečkom Alenom, pa je prepričao kako se osjećao u tim trenucima.

“Nemam nikakav osjećaj, bilo mi je teško tokom početka, kada je sve to počinjalo, ali sada sam ravnodušan. Da je sretnem na ulici rekao bih joj: ”Ćao”. Sa njenim bratom sam u kontaktu i sa ocem, kad god budem u mogućnosti ću se čuti sa njima, jer su oni super ljudi, i ona je super djevojka bez obzira na sve što se desilo, nju je sve to ponijelo.”

“Takav je bio dogovor unaprijed smo se dogovorili šta će se desiti, znala je da ne bih prešao preko tih stvari. Gledao sam njihove klipove dok se ljube, smijao sam se i kažem: ,,Čovječe, kao da su godinu dana zajedno”, kao da je ne znam kakva ljubav. Imam periode dana kada sam nakljukan lijekovima, pa se nasmijem tim klipovima”, ispričao je Putniković, koji se ne bi borio za Majinu ljubav ponovo.

“Ne bih se borio, nema ni 0,00001 odsto šanse za to. I to ne zato što je uradila to, nego što sam ja napolju povrijeđen, a ona je skakala od sreće što je ostala unutra kada je bila nominovana”, završio je Jovica, prenosi “Objektiv“.

