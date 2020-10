Dva dnevna boravka, TV u svakoj sobi – a tek spavaća: Ovo je kuća Milana Miloševića, zavirite u unutrašnjost, iznenadit ćete se

Nakon obavljenog renoviranja, puno sitnica, umjetničkih djela i knjiga čine da nekretnina djeluje ušuškano, a televizor je u svakoj prostoriji, kako bi se pratio rijaliti.

Voditelj Milan Milošević ne krije ponos i sreću što je pazario kuću u Beogradu, a kako kaže, čim ju je ugledao znao je da je savršena. Preuredio ju je da bude po njegovoj mjeri, dnevni boravak je pun knjiga i slika na zidovima, svijeća i vaza sa cvijećem, te ovaj dom odiše toplinom.

– Jedini parametar koji postoji prilikom ovako bitnih koraka u mom životu je osjećaj. Definitivno me je on odvukao na prelijepo mjesto prepuno mira i topline doma. Osjetio sam da je to moj dom pri prvom koraku, a svakim danom kasnije, ljubav je bivala sve veća. Lokacija je birana, rekao bih, po nekim standardima Evropske unije, a to je da je u blizini auto-puta, a da je urbanistički podobna. Izgled kuće u kojoj se osjeti život, mnogo zelenila i raznih sitnica koje su bile presudne. Ljudi koji su mi pomagali u renoviranju su slijedili isključivo moje želje – kaže Milan i dodaje da je proces privikavanja najteže pao njegovoj majci.

– Ona je poslije 48 godina napustila dom i preselila se kod mene. Ništa joj ne fali, a fali joj sve. Narušenog je zdravlja, i da nije tako, sigurno je ne bih lišavao te njene ljubavi prema domu u Sremskoj Mitrovici, ali situacija je takva i jednostavno ne postoji druga opcija već da bude uz mene i ja uz nju. Mislim da napredujemo u svakom smislu i da će polako uspjeti da se privikne na novi dom i na sina sa kojim, uostalom, nije živjela 23 godine. U spavaćoj sobi dominira veliki bračni krevet, dok lampe koje se nalaze po cijeloj kući atmosferu čine romantičnom. Kako smo mogli da primijetimo Milan je izuzetno pedantan i sve stoji na svom mjestu, ali priznao je da za to nije zadužen on, već ima pomoć.

– Iskren da budem, jedini kućni posao koji obavljam je slaganje i odlaganje garderobe jer to ne dozvoljavam nikome, a ostale poslove prepuštam drugima koji to umiju dosta stručnije i konciznije da obave. Ne usisavam, ne perem suđe, ne uključujem mašinu za veš, ne kuham, ne brišem prašinu i ne peglam. Sve sam vam rekao. Nekada sam sve to radio, međutim, sada je sve drugačije u mom životu. Vremena slobodnog imam toliko malo da bih ga trošio na te stvari.

Prostrana kuća u kojoj je voditelj svio porodično gnijezdo ima dva udobna dnevna boravka, a kako smo primijetili, u svakoj prostoriji u koju smo kročili nalaze se televizori.

– Zadruga je zastupljena u svakom segmentu mog života, poslovno i privatno – kroz osmijeh priča Milan.

Voditelj kaže da toliko uživa u svom domu, da ne može da se odluči koji kutak mu je najdraži:

– Najviše vremena provodim u dnevnom boravku iskreno, jer tu se osjećam nekako domaćinski, ne znam to da opišem. Ovo je moja prva nekretnina u životu i dopuštam sebi malo tog hedonizma, a kojeg je dnevni boravak prepun. Uživam, prosto je. Omiljeni kutak nemam jer mi se dešava da dok odmaram u dnevnom boravku pomislim da mi je tu upravo tu najljepše, a onda se preselim u spavaću sobu i kažem sebi eh, ovde mi je najljepše… Vejrujte mi da to isto činim i u kuhinji, kupatilu i garderoberu, a o dvorištu da ne pričam, prenosi “Blic“.

