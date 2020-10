BILA JE NAJPOPULARNIJA I NAJLJEPŠA GLUMICA NA SVIJETU: Prije 20 godina se odrekla slave, ovako danas IZGLEDA

Holivudska glumica Ališa Silverston koja se proslavila ulogom Šer Horovic u filmu “Devojke s Beverli Hilsa”, danas se najčešće viđa u sportskim izdanjima i ležernim šetnjama pa su je tako objektivi paparazza uhvatili i ovaj put.

Šetala je dvoja dva psa na oko svog doma vrijednog 597 hiljada dolara, a kojeg je kupila još dok je harala Holivudom.

Ališa je prošetala u trenerci i majici ispod koje je imala sportski grudnjak, a na licu se videlo da nije imala nimalo šminke koja bi pokrila pokoju boru ili podočnjake. Prolaznici ju nisu ni prepoznali, no paparacima nije mogla promaći.

Plavokosa ljepotica već 20 godina živi povučenijim životom nakon što se odlučila povući iz Hollywooda i posvetiti se pisanju knjiga, zdravoj prehrani.

Takvoj odluci navodno je doprinjelo to što su ju počeli nazivati debelom nakon što je nabacila par kilograma.

“Zvali su me debelom devojkom, no to me nije potaknulo da idem na dijetu i dokažem se, već sam reagirala potpuno suprotno. Nisam htela biti slavna”, rekla je Alicia u jednom intervjuu prije nekoliko godina.

Prije dve godine se i razvela nakon 13 godina braka s muzičarem Christopherom Jareckim, s kojim ima i sina.

