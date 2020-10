“IZGUBILA SAM SEBE, NISAM MOGLA DA SE PREPOZNAM” Anđelina nakon razvoda od Breda OGOLILA DUŠU, prošla je takav bol

U posljednje vrijeme najviše se govori o starateljstvu nad decom, kao i Bredovom odnosu sa njima, a neretki su bili i naslovi kako je nekada najljepša Anđelina smršala i iz dana u dan izgleda sve lošije

Ipak, ova diva je tek nedavno otkrila da su joj deca bila najveća podrška u teškim danima rastave.

– Moja snaga dolazi od moje dece. Svi roditelji znaju da postoji ta snaga unutar njih koja neprestano raste. Ne znam odakle mi vjera, ali sigurna sam da se nalazim u nekom prelaznom periodu, kao da se vraćam sopstvenim korijenima, a bila sam izgubila sebe. Mislim da je to krenulo kada se našoj vezi približio kraj. Bio je to komplikovan period, nisam samu sebe mogla da prepoznam i postala sam mala, skoro beznačajna, čak i nevidljiva. Na kraju svega sam se suočila i s nekim zdravstvenim problemima. Na kraju me to sve podsijetilo kako sam srećna što sam živa – otkrila je Džolijeva, prenosi “Blic“.

