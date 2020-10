Žbanić u Srebrenici nakon prikazivanja ‘Quo vadis, Aida?’: “Ovo je za mene najvažnija i najemotivnija premijera”

Održane su dvije posebne projekcije filma. Jedna za mlade iz Srebrenice, Bosne i Hercegovine i regiona. Druga projekcija filma je upriličena za preživjele žrtve genocida, predstavnike udruženja, i zvaničnike, javlja Anadolu Agency (AA).

Jasmila Žbnanić, rediteljica filma ‘Quo vadis, Aida?’ kaže da je premijera u Memorijalnom centru Srebrenica – Potočari za nju najvažnija i najemotivnija.

“Ovo je za mene najvažnija i najemotivnija premijera, jer su tu ljudi koji su preživjeli sve ovo i prema kojima ja osjećam posebno poštovanje. Posebno za žene i majke Srebrenice, jer su to žene koje su prošle nevjerovatne i teške tragične stvari, a opet su smogle snage da nastave i da naprave jako bitne stvari, poput ovog Memorijalnog centra“, rekla je Žbanić, koja je na pitanje zbog čega je snimila film o genocidu u Srebrenici odgovorila:

“Željela sam da se ova priča ispriča, da se emocije barem u najmanjem mogućem procentu prenesu na one ljude koji nikad nisu čuli za Srebrenicu, da se ispriča ova priča onakva kakva je bila jer ljudi ne mogu da vjeruju koliko je internacionalna zajednica napravila grešaka, i na koji način su se te greške dešavale. To je nešto što je bilo, bar po reakcijama publike, za njih novo. Ako smo uspjeli promijeniti sliku o Srebrenici, za mene je to razlog zbog čega se taj film stvorio.”

Prema riječima rediteljice filma Jasmile Žbanić inspiracija za film su bile žene i majke Srebrenice.

“Ja sam poslije posljednjeg kadra napisala da je film posvećen ženama i majkama Srebrenice, i njihovim najbližima koji su pobijeni, jer su oni za mene vječna inspiracija. Tek će sljedeće generacije shvatiti koliko su majke i žene važne i šta su sve uradile“, istakla je Žbanić.

Emir Suljagić, direktor Memorijalnog centra Srebrenica – Potočari, smatra da je vrlo važno da je premijera filma održana u Potočarima.

“Memorijalni centar je živ spomenik i memorijal, i živi tokom cijele godine. Vrlo važno nam je bilo da u oktobru organizujemo događaj koji će uključiti skoro polovinu diplomatske zajednice, jako mnogo ljudi iz javne vlasti u BiH, ali takođe i mnogo ljudi koji su povratnici ovdje kojima smo omogućili da pogledaju film koji ih se najdirektnije tiče. Jako bitna nam je i debata u kojoj su učestvovali mladi iz regiona, različite etničke pripadnosti i koji su vodili jednu otvorenu debatu. Važno nam je za lokalnu zajednicu, da preživjele upoznamo sa filmom“, kazao je ističe Suljagić i dodao da je film snimljen “u pravom trenutku“:

“Ovo je film koji dolazi u pravo vrijeme jer je naš javni diskurs zapljusnut jednim talasom revizionizma. Naše sjećanje na 90-te, ne samo na Srebrenicu, nego na opsadu Sarajeva, na Tuzlu, kapiju, je pod opsadom na isti način pod kojom su svi ti gradovi bili 90-ih. Ovaj film dolazi u trenutku koji je jako potreban, da ponovo podsjetimo na neke bazične stvari koje su se dogodile“.

Suljagić naglašava da je najbitnija reakcija preživjelih žrtava genocida i način na koji će preživjeli doživjeti film.

“Prva stvar je da se film drži faktografije, i u tom smislu film nema manjkavosti. Druga stvar koja je najmjerodavnija jeste reakcija preživjelih. Svi su oni duboko potreseni onim što su vidjeli. Ovo je igrani film, i svi smo potreseni tom umjetničkom interpretacijom stvari koje su im se događale. Kada govorimo o Holokaustu nekoliko stvari nam pada napamet, kao što je film ‘Šindlerova lista’, ‘Pijanist’. To su filmovi pravljeni nekih 50 ili 60 godina nakon holokausta. Ovo je film koji dolazi 25 godina nakon genocida, još uvijek imamo mnogo preživjelih koji se fizički sjećaju svega što se dogodilo“, poručio je Suljagić.

Današnjoj premijeri filma prisustvovale su i majke Srebrenice. Munira Subašić kaže da je “velika hrabrost snimiti film o Srebrenici“.

“Film je jako važan i zbog toga što se kroz film može vidjeti snaga žene. Znamo šta su sve majke i žene uradile nakon genocida, u borbi za istinu i pravdu“, rekla je Subašić.

Današnjoj projekciji filma u Memorijalnom centru Srebrenica – Potočari pored preživjelih žrtava genocida prisustvovali su i brojni zvaničnici i ambasadori. Između ostalih, premijeri filma prisustvovao je i ambasador Turske u Bosni i Hercegovini Haldun Koc.

Facebook komentari