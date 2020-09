Razvode se Onur i Šeherzada – evo šta je razlog: Svako na svoju stranu

Glumica Berguzar Korel, poznatija na našim prostorima kao Šeherezada iz serije ‘1001 noć’ u martu je dobila drugo dijete s 49-godišnjim glumcem Halitom Ergençom kojeg pamtimo po ulozi Sulejmana. Iako su svi mislili kako u odnosu supružnika nema baš naznaka problemima te da je sin Han upotpunio porodičnu idilu, čini se da to baš i nije tako.

Kako pišu pojedini turski mediji, supružnici su na korak do odluke o rastavi braka. ‘Ne slažu se oko mnogo stvari. Najgore je što Halit nije želio drugo dijete jer se smatra prestarim, a njegova supruga ga je nagovarala na to gotovo dvije godine. Kada je ostala trudna, bio je presretan, ali nakon što je rodila, u potpunosti se posvetila djetetu i on se sada osjeća zanemareno i zapostavljeno. Odlučili su se razići na nekoliko mjeseci, a nakon toga će odlučiti hoće li se rastati‘, rekao je izvor blizak paru.

Navodno se 50-godišnji Halit već počeo dopisivati s drugom ženom za koju turski mediji navode da je veoma popularna te slovi kao jedna od najvećih glumačkih nada Turske. ‘Nedostaje mu strasti i žara, a supruga ga odbija. Jednostavno, nestalo je hemije, ona se uopće ne trudi da to popravi, a on ima potrebe kao i svi drugi’, nadodao je izvor. Mnogi su glumca zbog ovoga osudili te mu uručili brojne osude. ‘Da, najlakše je otići kad je teško i pronaći su drugu ženu koja će zadovoljiti tvoje se*ualne potrebe i apetite. Jako jadno’, napisala je jedna njegova donedavna obožavateljica koju je, kako kaže, veoma razočarao, piše “Story“.

