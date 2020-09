Sjećate li se njega? Karamela imao srčani udar, smršao: Evo kako danas izgleda

Goran Stojičević Karamela devedsetih godina bio je najpoznatiji imitator na ovim prostorima. Nema te javne ličnosti koju on nije “skinuo”. Međutim, posljednjih godina povukao se sa scene, prenosi “Novi“.

Svi još dobro pamte njegove imitacije Cece koja mu je bila velika inspiracija, Zorice Brunclik, Mire Škorić, Snežana Babić Sneki i mnoge druge dame sa estrade.

Posljednjih desetak godina posvetio se voditeljskom poslu te je radio brojne intrigantne emisije poput “Preljubnika”, “Balkanskih prevara”, “Tragovi istine”…

Još uvijek uživa u mirnim bračnim vodama sa suprugom Milicom, zbog čega je na početku njihovog braka bio na udaru javnosti jer su svi govorili da mu je brak lažan, kao i da je on naklonjen osobama istog pola. On je to više puta demantovao i nastavio da uživa u svojoj sreći

Prije četiri godine poznati Karamela doživio je srčani udar u svom domu. Na sreću, tu je pristuna bila njegova supruga Milica koja mu je odmah pritekla u pomoć te se sve dobro završilo.

Međutim, cjelokupna situacija poznatom imitatoru bila je dovoljna opomena da mora malo da spori u životu i posveti se svom zdravlju.

