Strugar napadnut, lice puno modrica, a sada se oglasio i radnik koji ga je udario: Glumac je slagao sve?

Njega je pesnicom u glavu udario radnik na salašu I.G, poslije kraće verbalne rasprave, koji je naknadno kako prenose domaći mediji priznao djelo, piše “Srbija danas“.

Ivan G. je sada u izjavi medijima otkrio kako je došlo do incidenta, ali i da mu nije jasno “otkud glumcu teške tjelesne povrede”.

– U štali u kojoj su njegovi konji danima je stajala kanta prepuna balege koju nije htio da isprazni. Čak je i sada ta kanta tamo. Ljudski sam mu prišao i rekao da sam svuda po imanju vidio izmet, čak i na cvijeću. Rekao sam mu da to mora da počisti, a on je rekao ‘Važi. Kasnije sam ga vidio kako sjeda na motocikl i kreće kući. Prišao sam mu i rekao ‘Čovječe, nisi počistio ona govna, a krenuo si kući’. On se tada uhvatio za međunožje i rekao: ‘U, što me zabole što nisam počistio’. Tada mi je pao mrak na oči i zakačio sam ga po vilici – rekao je Ivan i nastavio.

– Nije mi jasno kako su mu konstatovane teške tjelesne povrede, kao i modrica na oku gdje ga nisam ni pipnuo. On je glumac i siguran sam da je to scenska šminka i da je cijeli proces montiran protiv mene. Priveden sam i po hitnom postupku izveden pred sudiju, a vlasnik salaša me je posavjetovao da priznam krivicu kako bih dobio kućni pritvor. Kazna mi neće teško pasti budući da živim na salašu, pa ću moći da radim. Čim sam pušten iz pritvora, narednog dana sam vidio Strugara. Imao je naočare i podrugljivo mi se smijao u lice. Očekujem da će me privatno goniti, ali koliko god da je poznat i slavan, vjerujem da je pravda spora, ali dostižna i da je na mojoj strani.

Facebook komentari