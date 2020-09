Branko Đurić je već 25 godina u braku, a svi kažu da mu je žena top riba: A kako izgleda njegova kćerka, koja ima nesvakidašnje ime

Osim što je od oca naslijedila dar za glumu, Zala se bavi i muzikom, a do sada je snimila nekoliko pjesama i spotova. Kćerka Branka Đurića Đure i slovenačke glumice i pjevačice Tanje Ribič ima 25 godina, a studira glumu u Njujorku i bavi se pjevanjem, piše “Novi“.

Zala je pokazala da je svestrana, jer pored glume i pjevanja, ona voli modu, modni dizajn, kao i dizajn enterijera.

Ova talentovana djevojka je neizmjerno zahvalna svojim roditeljima koji su joj pomogli da ostvari svoj san i upiše glumu u Njujorku.

“Tata mi najviše pomaže u radu tako što neće da se petlja, jer želi da sama dođem do cilja. I meni je najbitniji put. Nikad me nije doveo ni na jednu audiciju, što je super! Sigurna sam da bi pomogao ako bih ga zamolila, ali to ne želim i to me čini jačom“, rekla je Zala jednom prilikom i dodala da joj je u životu najbitnija ljubav. Njen životni cilj je da bude zadovljna, a u budućnosti ima namjeru da se bavi glumom, pjevanjem, komponovanjem i putovanjima.

