Zbog nje je ostavio ženu i 2 puta sebi pokušao da oduzme život: Najintrigantnija ljubavna priča Holivuda!

Frenk Sinatra nikad nije bio preterano veran svojoj ženi Nensi sa kojom je imao troje dece, ali nikad nije ni pomišljao da je ostavi zbog neke od svojih ljubavnica. Sve dok se nije pojavila ljubav njegova života, ženska verzija njega, Ava Gardner.

Ava i Sinatra upoznali su se kad je ona imala samo 18 godina i tek je počinjala svoju karijeru. Tada je bila u braku sa Mikijem Runijem, a iako je Sinatra već tad pomislio da je jedna od najljepših žena koje je ikad video, ipak je bila premlada za njega pa nije ni pomišljao da bi njih dvoje ikad mogli biti zajedno. Međutim, skoro šest godina kasnije, nakon njenog razvoda od Runija i njenog drugog muža Artija, ponovno su se sreli na jednoj zabavi.

“Znala sam da je oženjen i, zaista, oženjeni muškarci se nisu dobro kotirali na mojoj lestvici, ali bio je zgodan, šarmantan i očigledno očaran sa mnom”, kasnije je rekla.

Te večeri su otišli na piće i kasnije završili u njegovoj sobi. Kruže priče da, iako sa drugim muškarcima nije oklevala, Ava Gardner te večeri nije popustila pred Sinatrom. Odvezao ju je kući i tako se ta noć završila.

Prošlo je nekoliko meseci do ponovnog susreta, ali ni vreme nije učinilo da međusobna očaranost prestane. “Oboje smo bili ljubomorni, impulsivni. Kad izgubim živce, gotovo je. Takav je i on”, rekla je o njihovoj vezi Ava.Ava mu na početku nije verovala da će zbog nje ostaviti ženu, ali je on to zaista učinio. Navodno ju je doveo u kuću u kojoj je živeo sa Nensi kako bi prisustvovala trenutku kada joj saopštava da želi razvod.

Obožavali su zabave, alkohol, cigarete i muziku. Mrzili su samoću obožavali seks i oboje su se nenormalno plašili smrti. Bili su potpuno isti. Venčali su se 1951. godine, njoj je bilo 28 godina, a njemu 35.

Iako je bila luda za Frenkom, znalo se da ga vara. Pogotovo kad je zbog posla morala da putuje. “Ava je mrzela samoću, nije mogla nikad da bude sama. Stalno je tražila nekog da joj pravi društvo”, ispričao je jedan od članova filmskog seta koji je radio sa njom. Navodno je bila sa rediteljima, ali i tehničarima i ostalim članovima seta. Bilo joj je bitno samo da ne ostane sama.

“Imala je problema sa vezivanjem. Kad bi se neki muškarac zaljubio u nju, ona bi mu uzvratila istom merom, ali ubrzo bi ozgubila interesovanje”, otkrio je jedan nejn poznanik.Frenk je stalno bio u strahu da će je izgubiti, smetali su mu muškarci sa kojima je bila pre njega, a plašio se muškaraca sa kojima je radila. “Bacali su stvari jedno drugom kroz prozor, vrištali jedno na drugo, sve zbog ljubomore”, ispričali su kasnije njihovi poznanici.

Međutim, sličan je bio i on. Njegovi prijatelji tvrdili su da nije mogao zaspati ako nije imao ženu pored sebe u krevetu.

Ava je bila na vrhuncu slave, dok je Sinatra postajao još posesivniji i još ljubomorniji. Ipak, njihovi poznanici tvrde da je on bio taj koji je više ulagao u njihovu vezu. “Ona je bila sebična, gledala je samo sebe, a on je mnogo ulagao u taj brak”, tvrde.

Ava je bila ta koja je odlučila da je vreme za razvod. Navodno je rekla da je više ne može seksualno zadovoljiti. On je bio očajan, pokušao je da 2 puta sebi da prereže vene, ali ona se nije potresla zbog toga. Nije mu čak ni otišla u posetu.pak, nakon razvoda 1957. godine rekla je: “Nikad nisam bila srećnija nego u braku sa Frenkom. Da se ponovno udajem, udala bih se samo za njega. Da sam htela da ga delim sa drugim ženama, bili bismo srećni”.

I nakon razvoda čuli su se redovno. Ava je umrla 1990. godine, a Frenk osam godina kasnije. Njegova ćerka Tina kasnije je otkrila da on nikad nije preboleo njenu smrt,piše Stil

