Nova ljubav Breda Pita još je u braku

Privatni život Breda Pita (Brad Pitt) oduvijek je pod lupom javnost, a svjetski se mediji još uvijek bave njegovom novom ljubavi, lijepom njemačkom manekenkom Nikol (Nicole) Poturalski.

O novoj vezi slavnog glumca ne prestaje se pisati, a sada su procurili još neki zanimljivi detalji.

Kako piše “Daily Mail”, 56-godišnji holivudski je ljepotan, priča se, upoznao svoju novu djevojku u berlinskom restoranu njenoga supruga, 41 godinu starijeg Ronalda Marija (Mary).

Navodno se na prvi pogled zaljubio u lijepu brinetu, a u Berlinu je u to vrijeme bio zbog promocije filma “Bilo jednom u Hollywoodu”.

Lijepa 27-godišnja Njemica poljskog podrijetla se zatim kasnije našla s glumcem prilikom svog poslovnog puta u Los Anđeles kada su ih paparazzi ulovili na koncertu Kanje Vesta (Kanye West).

Zanimljivo je da je Poturalski i dalje u braku s Rolandom, s kojim ima sedmogodišnjeg sina Emila, a izvori tvrde kako on nije nimalo ljubomoran te da imaju “otvoren’ brak”.

Bred i Nikol izašli su skupa iz privatnog aviona kojim su putovali iz Los Anđelesa do zračne luke Charles de Gaulle, odakle su nastavili do manjeg aerodroma na jugu Francuske. Odsjeli su, kako se nagađa, na Bredovom imanju, koje su on i bivša supruga Anđelina Đoli (Angelina Jolie) kupili 2011. godine za 67 miliona dolara, a upravo su se tamo i vjenčali 2014. godine, prenosi “Avaz“.

Inače, Nikol mnoge podsjeća i na Irinu Šajk (Shayk), od ranog djetinjstva bavi se modelingom. Dok je imala samo 13 godina, skauti su je zamijetili u pariškom Disneylandu te ubacili u posao. Od tada je nosila revije za sva značajnija modna imena, a nekoliko se puta našla na naslovnicama vodećih modnih magazina.

Nikol trenutno ima ugovor s agencijom Next Management u Los Anđelesu i A Managementom u Njemačkoj.

