Glumac koji je bio dečko Seke Sablić – Prvu ulogu su igrali zajedno; o kome je riječ

Glumica Jelisaveta Seka Sablić ostavila je dubok trag svojim maestralnim ulogama na filmu, serijama i u pozorištu, a dok je publika zna po izvrsnom humoru, ona za sebe kaže da privatno nije duhovita, pa dodaje da je čak i mrgud.

Prvu ulogu je imala u pozorištu “Boško Buha”, kako piše “Politka” zajedno sa tadašnjim dečkom, glumcem Božidarom Boletom Stošićem, a jedan od klasića bio joj je i Dragan Nikolić, koji joj je kasnije bio i kum.

Inače, Bole Stošić je preminuo u decembru 2018. godine, a kako je govorio tokom života samo jednu ulogu koju je želio nije odigrao i to u seriji “Bolji život”.

– U “Boljem životu” me nije bilo jer sam morao da imam direktne scene s Miodragom Petrovićem Čkaljom. On je imao kod sebe spisak od osam glumaca s kojima nije želio da radi. Na njemu je bilo i moje ime. Nisam želio da dođem na snimanje a da me on izbaci. Znao sam da me to čeka – rekao je jednom prilikom za “Kurir” Stošić.

Na pitanje zašto su se posvađali, Stošić je rekao:

– Posvađali smo se na savjetu Beogradskog dramskog pozorišta. On je meni bio vrlo drag, ali nesretan čovjek. Nije mogao da izađe na ulicu jer je bio vrlo popularan. Gledali su svi u njemu Čkalju s malih ekrana, piše “Informer“.

