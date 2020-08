Dragan Marinković Maca iskreno o rijalitiju: “Dok se ne desi ubistvo, neće se smiriti”

U jednom trenutku dotaklo se teme rijalitija.

– Dragan Marinković je bio u rijaliti programu. Normalno, uzeo novčanice dva puta. Veliki brat, prelijepo jedno životno iskustvo. To su prelijepa iskustva, na kraju i Ben Aflek je bio tamo, nemam ja taj problem – rekao je Dragan Marinković Maca i nastavio:

– Sad, jesam (li) ja bolestan koji uzima pare, ili ti koji me džaba gledaš? I još platiš program. Tako da je to vrlo onako, upitna stvar, ko je tu veći bolesnik. Tu ulaze ljudi koji se suštinski ne znaju… Sad je samo se*s, kao da se drugi je*u. I ko će kome, a mislim dok se ne desi ubistvo, da se neće smiriti, a nije nemoguće – naveo je on, prenosi “Telegraf“.

Facebook komentari