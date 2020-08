“Da vam pokažem šta kovid radi vašoj kosi” – Alisa Milano je jedna od brojnih žena koje se bore sa ovom posljedicom virusa

Oko milion i po ljudi trenutno je pogledalo upozorenje koje je postavila Alisa Milano nakon što se inficirala korona virusom. Ona je pokazala jednu od posljedica infekcije, a to je opadanje kose.

– Da vam pokažem šta Kovid19 radi vašoj kosi. Molim vas, shvatite virus ozbiljno i nosite masku – poručila je uz snimak.

Thought I’d show you what #Covid19 does to your hair. Please take this seriously. #WearADamnMask #LongHauler pic.twitter.com/H0wCmzYswV

— Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) August 9, 2020