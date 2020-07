Sve nas je nasmijavao, a prolazio je kroz pakao: Na kraju dana jecao mi je u naručju

U novoj biografiji “Robin” autora Davea Itzkoffa otkriveni su do sada nepoznati detalji o životu glumca Robina Williamsa koji je sebi oduzeo život u dobi od 63 godine u svojoj kući u Kaliforniji, u avgustu 2014. godine, prenosi Jutarnji list.

Ranije te godine pogrešno mu je dijagnosticirana Parkinsonova bolest. Tek prilikom obdukcije došlo je do saznanja da zapravo boluje od demencije s Lewy tjelešcima, rijetkog oblika degenerativne bolesti, prenosi “Radiosarajevo”.

Robin je bio potpuno nesvjestan da se bori s neizlječivom bolešću mozga koja je imala razoran utjecaj na njegovo tijelo.

Tokom snimanja filma ‘Noć u muzeju: Tajna grobnice’ u Vancouveru 2014. godine glumac je imao problema s pamćenjem teksta. Patio je od žgaravice, nesanice, slabe probave, gubitka mirisa i imao je poteškoće s mokrenjem.

Njegova šminkerica i kolegica Cheri Minns otkrila je kako se Robin osjećao posljednjih dana. Ona mu je predložila da se vrati stand-up komediji kako bi sebi podigao samopouzdanje, no on je to odbio.

“Na kraju svakoga dana jecao mi je u naručju. Bilo je grozno. Grozno. Samo je plakao i rekao mi da više ne zna biti smiješan”, rekla je Cheri za New York Post.

Robin je iza sebe ostavio svoju treću suprugu Susan Schnieder, zajedno s troje djece iz svoja prethodna dva braka. Susan je 2016. godine napisala članak za medicinski magazin Neurology naslova ‘Terorista u mozgu moga supruga’.

“Robin se sve više umarao. Maska bolesnika s Parkinsonovom bolesti bila je uvijek prisutna, a glas mu je oslabio. Tremor lijeve ruke sada je bio neprekidan i imao je polagano drhtanje. Mrzio je što u razgovorima nije mogao pronaći riječi koje je želio. Imao je grozne nesanice”, napisala je.

Ponekad bi se našao zaglavljen u smrznutom položaju, nesposoban za kretanje i frustriran kad bi izašao iz njega, piše Mirror.

“Počeo je imati problema s vizualnim i prostornim sposobnostima, nije mogao procijeniti udaljenosti i dubine. Njegov gubitak osnovnog rasuđivanja samo je pogoršao rastuću zbrku”, napisala je Susan Schnieder, supruga pokojnog glumca.

