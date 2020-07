ZALJUBILI SU SE NA SNIMANJU, ZBOG NJE JE OSTAVIO TRUDNU SUPRUGU: NAKON LJUBOMORNIH ISPADA ODLAZILI SU BRAČNOM TERAPEUTU

Njihova ljubav se i desila na setu serije “1001 noć” i od tada su posebno zanimljivi medijima.

Naime, tada 23-godišnja Bergüzar upoznala je 12 godina starijeg Halita, a on je u to vrijeme bio u braku s glumicom Gizem Soysaldi. Prve iskre su se javile na snimanjima, ali putovanje u Pariz 2008. godine je donijelo preokret u njihovom odnosu. Halit se nakon deset mjeseci rastao od Gizem, a ona je tada bila trudna. Kako joj je Halit jasno dao do znanja da je zaljubljen u drugu Gizem je odlučila pobaciti. Berguzar je zbog Halita ostavila svog dotadašnjeg dečka, uz mnogo manje drame nego što je to bio Halitov razvod.

On je nakon razvoda, bivšoj supruzi isplatio oko 250 hiljada turskih lira. Halit i Bergüzar su se vjenčali odmah po završetku serije. Porodični život nastavili su u jednom od prvih rezidencijalnih naselja u Istanbulu, u vili površine 150 četvornih metara. Sina Alija Bergüzar je rodila u februaru 2010. godine. Slavni turski glumački par dobio je još jednog sina, sredinom marta ove godine, a turski mediji javljaju kako je porod lijepe glumice prošao bez komplikacija. Da će postati roditelji otkriveno je slučajno u septembru i to na proslavi 50. rođendana njihove prijateljice Ayse Barim. Paparazzi su Bergüzar uhvatili na izlasku iz restorana kad je torbom pokušavala sakriti trudnički trbuh. U decembru se odlučila pokazati ga.

Halit i ja čekamo drugo dijete. Riječima vam ne mogu opisati našu sreću, trudnoća je blagoslovljeno stanje i upravo se tako i osjećam. Jako smo sretni i zahvaljujemo svima na lijepim željama – izjavila je Bergüzar tada.

Snimanje serije “Sulejman Veličanstveni” za Halita je značio ogroman uspjeh, ali je njegov privatni život zbog toga ispaštao. Naime, Berguzar nije mogla podnijeti snimanje ljubavnih scena između Halita i fatalne Meryem Uzerli. Vatrena crvenokosa zavodnica bila je sjeme razdora u bračnoj idili Halita i Berguzar, a povrijeđena supruga je čak dolazila na set ne bi li kontrolira što se događa s njenim suprugom, preno0si “Hayat“.

