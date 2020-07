Nestala poznata glumica: Utopila se pred očima četverogodišnjeg sina?

Policija, hitna pomoć i druge službe u srijedu su u večernjim satima započele potragu za američkom glumicom Nayjom Riverom (33) nakon što je njezin četverogodišnji sin pronađen sam na iznajmljenom brodu na jezeru Piru u Kaliforniji, javlja CBS.

Prema informacijama Ureda šerifa okruga Ventura, Rivera je brod iznajmila oko 13 sati. Posada drugog broda njenog je sina pronašla samog tri sata poslije.

Izletnici su odmah prijavili mogući nestanak te je počela potraga za glumicom. Za njom tragaju helikopteri, dronovi i ronilački timovi.

Kod četverogodišnjaka nisu ustanovljene nikakve povrede, a istražiteljima je rekao da su on i njegova majka išli plivati, ali da se ona nikada nije vratila na brod.

Rivera je u utorak na Twitteru objavila fotografiju sebe i sina.

Službe rade na tome da se dječaka dade u skrb drugim članovima porodice.

Rivera je svoju najzapaženiju ulogu ostvarila u televizijskoj seriji Glee u kojoj je igrala ulogu Santane Lopez.

just the two of us pic.twitter.com/wCunAlGJ1B

— Naya Rivera (@NayaRivera) July 7, 2020