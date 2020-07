Svojom raskošnom ljepotom je privlačila samo nevolje: Životna priča najfatalnije italijanke i dan danas intrigira!

Gotovo čitavog života bila je na meti zaljubljenih prosaca, ali i prevaranata koji su hteli da se okoriste od njenog imena i bogatstva stečenog u vreme najveće slave, piše Glossy.

Kad neka javna ličnost izjavi da je lepota teret ili prokletstvo, to se uglavnom shvata kao prenemaganje i privlačenje pažnje. Ipak, životna priča italijanske glumice, fotoreporterke, vajarke i dobrotvorke govori da neodoljiva privlačnost i te kako ume da iskomplikuje život.

Poslednji slikovit primer za to upravo su veridba i lažni brak sa magnatom trgovine nekretninama Havijerom Rigauom i Rafolsom, koji su pre pet godina završeni dramatičnim sudskim procesima i razotkrivanjem skandala. A kao što to obično biva, stvari su počele sasvim normalno.

Đina Lolobriđida rođena je kao Luiđina i druga je od četiri ćerke predratnog proizvođača nameštaja u gradiću Subjako, u rimskoj oblasti Lacio, u Italiji. Iako nisu oskudevali, ne može se reći baš ni da je porodica bila razmetljiva, pošto je Subjako mestašce koje danas broji tek oko devet hiljada stanovnika, a tada ih je bilo upola manje. Nakon ratnih prevrata, koje su Luiđinu zatekle u tinejdžerskom uzrastu, najraniju mladost provela je u prilično skromnim uslovima, s obzirom na to da je čitava poražena Italija bila prinuđena da štedi.Ipak, nijedan njen kasniji osvrt na ove godine nije sugerisao da je mala Đina patila. To je za nju jednostavno bio život. Kao što je bio i koju godinu kasnije, kad se u potpunosti preokrenuo. Tek što je počela sa studijama crtanja i vajarstva na čuvenoj Akademiji lepih umetnosti u Rimu, zapazio ju je lovac na talente čuvenog italijanskog filmskog studija Ćinećita, koji je tih godina bio u energičnom usponu u svetskim razmerama. Ugledavši mladu Đinu, agent je odmah shvatio da je u njenoj vedrini i neverovatnoj fizičkoj privlačnosti utkana upravo ona mediteranska energija koja je potrebna da se ponižena Italija u očima planete ponovo popne na pijedestal svetske kolevke lepote i radosti življenja.

“Odbila sam njegov poziv na audiciju, ali on je insistirao da dođem. Na razgovoru sa direktorima i producentima iz studija nisam želela da prihvatim ulogu, međutim, oni su ponovo insistirali da se predomislim. Zamolili su moju majku da me ubedi rekavši joj da ću dobiti honorar od hiljadu lira. Ja sam im na to odgovorila da je moja cena milion lira, misleći da će se nasmejati i konačno me pustiti da idem svojim putem, ali oni su pristali” – prisetila se Đina u jednom od svojih intervjua.

Brak na iskušenjima

Iako nije imala takvu nameru, svojim postupkom uspostavila je pravilo. La Lolo, kako samu sebe zove, dobijala je sve jer ni za šta nije marila.

“Rano sam postala popularna i nikad nisam ništa morala da tražim. Trebalo je samo da kažem da, jer su mi uvek davali mnogo više. U jednom trenutku moj ugovor sa studiom bio je takav da mi pripadalo deset odsto od ukupne zarade filma, a imala sam pravo da odaberem ostale glumce, reditelja i scenario.”

Od samog početka Đina je imala ogromnu pažnju javnosti, možda baš zato što je nije tražila. S druge strane, to je prouzrokovalo medijski konstruisani rivalitet sa drugom tadašnjom zvezdom u usponu, takođe seks-simbolom Sofijom Loren.”

Gospode bože, prevrtala bi Đina očima na pitanje o Sofiji.

“Ceo taj sukob započeli su njeni agenti za štampu i to nije prestalo pedeset godina. Bilo je strašno dosadno, a čak i kad je promenila te ljude koji su bili zaduženi za odnose s javnošću, koje ja nikad nisam imala, to se nastavilo. Nas dve veoma se razlikujemo i drugačije smo gradile karijere. Ja sam želela da budem umetnik više nego išta drugo, da imam karijeru na visokom nivou”, objasnila je jednom prilikom Lolobriđida svoju doslednost.Kao najpoželjnija žena na svetu, Đina je neprekidno bila na meti udvarača i to isključivo onih najsamouverenijih. Jedan od njenih najvećih obožavalaca bio je legendarni Hauard Hjuz, milijarder, biznismen, pionir američkog vazduhoplovstva, pronalazač, filmski producent i reditelj koji je smelo producirao i režirao mnoga ostvarenja već od tridesetih godina prošlog veka.

Njegova opsednutost Đinom počela je kad je 1950. godine u štampi video njene fotografije u bikiniju, čiji je autor bio Milko. U tom trenutku ona je iza sebe imala nekoliko filmova, ali još nije bila preterano poznata izvan Italije. Tada četrdesetčetvorogodišnji Hjuz odmah ju je pozvao na probno snimanje u Holivud, gde je upravljao jednim od najvećih studija tog vremena. Prihvatila je očekujući da je pozivnicu dobio i njen suprug. Očekivano, pred samo poletanje iz Rima, shvatili su da ih umesto dve, čeka jedna rezervisana karta.

“Ali, moj muž mi je verovao. Rekao je: Idi, ne želim da jednog dana kažeš kako ti nisam dopustio da napraviš karijeru”, pričala je kasnije Đina.Kad je sletela u Los Anđeles, na aerodromu su je dočekali Hjuzovi agenti. Odveli su je u apartman u Hotelu Taun Haus, najluksuznijem zdanju u tom momentu, gde je dobila sekretaricu, kao i šofera, jedinog muškarca kog je po Hjuzovom mišljenju smela da viđa tokom dana, nastavnicu engleskog i učiteljicu pevanja. Uručen joj je i scenario za probno snimanje, a morala je da odigra ulogu u sceni razvoda. Zanimljivo, kratko je prokomentarisala Lolobriđida.

Njen boravak u Americi potrajao je dva i po meseca, tokom kojih je svakodnevno odbijala Hjuzovo udvaranje. On, s druge strane, nije imao nameru da odustane.

“Bio je jako visok i vrlo interesantan. Imao je dve jakne i jedne pantalone koje je stalno nosio. Sve je na njemu bilo prašnjavo i prljavo, kao da je neki fizički radnik. Izbegavao je novinare, pa smo uvek jeli u ekstremno jeftinim restoranima, ponekad čak i u kolima. Tad sam loše govorila engleski, a on me je naučio da psujem”, pričala je kasnije Đina, a na pitanje kako je odolela njegovim udvaranjima, objašnjavala je:

“Previše je razlika bilo između nas. Jednom sam mu rekla: Kad bi ti izgubio sve pare koje imaš, onda bih se možda i udala za tebe. Mislim da je bio iznenađen pošto sam bila verovatno jedina osoba nezainteresovana za njegov novac.

Moćni udvarači

U to vreme, Milko je shvatio kako je došlo vreme da se Đina vrati kući. Da bi je Hauard konačno pustio, potpisala je sedmogodišnji ugovor s njegovim studiom, prema kom je svaka druga američka filmska kuća koja bi je angažovala morala da plati ogromne penale.

“Potpisala sam da bih konačno bila sa suprugom i sinom, ali on me je i dalje progonio. Često je slao svoje advokate kod mene, oni su igrali tenis sa Milkom. Ipak, kad posmatram stvari iz sadašnje perspektive, možda je trebalo drugačije da postupim. Kasnije sam shvatila da je Hauard jako interesantan čovek, interesantniji od mog muža”, priznala je Đina nakon pola veka.

Pred kraj šezdesetih, ona je ipak shvatila da je njen brak propao. Pričalo se o aferi koju je imala sa Kristijanom Bernardom, južnoafričkim hirurgom i pionirom u transplantaciji srca, a 1969. čak se verila sa Džordžom Kaufmanom, prebogatim naslednikom imperije nekretnina. Baš kao i sve drugo, za nju je kraj ljubavi bio nešto najnormalnije oko čega ne treba praviti dramu.”Ljudi su mislili da nas dvoje imamo divan brak, a ja nisam želela da objašnjavam kako zaista stoje stvari. Kuća je velika, on je poslednjih godina živeo tu, ali zapravo smo vodili odvojene živote. Kad je razvod legalizovan u Italiji, bila sam među prvim ženama koje su se odlučile na takav korak”, otkrila je svojevremeno Đina.

To što je postala slobodna žena, učinilo je njene udvarače još upornijim. Iako je u to vreme bio u braku sa Grejs Keli, princ Ranije III proganjao ju je godinama.

“Nabacivao mi se čak i pred svojom suprugom, u njihovoj kući, i bilo je krajnje neprijatno. Naravno, rekla sam mu da to ne dolazi u obzir. Bože, pa mogao je da to bar malo suptilnije radi, a ne na njene oči. Dvadeset godina besneo je zbog toga što sam ga odbila, ali kad je Grejs poginula, zaboravio je na sve što je bilo i ponovo smo postali prijatelji.”

Čak i uz sve obožavaoce i udvarače, najlepša žena na svetu imala je problem oko pronalaženja gospodina pravog.”Kad bih našla pravu osobu, taj bi ubrzo pobegao od mene. Previše sam jaka i veoma popularna, a važni ljudi žele da oni budu zvezde i ne prihvataju da žive u mojoj senci”.

Osamdesetih godina prošlog veka Đinina filmska slava počela je da bledi. Ipak, nastavila je da živi ne usporavajući tempo i prvo je sebe pronašla kao novinarku i fotografa. Slikala je Pola Njumena, Salvadora Dalija, Henrija Kisindžera, Odri Hepbern, Elu Ficdžerald i mnoge druge najuticajnije ljude na svetu, a sa Fidelom Kastrom čak je uspela da napravi ekskluzivni intervju.

Potom se oprobala kao političarka kad se kandidovala za mesto u Evropskom parlamentu, a onda je zatvorila krug i vratila se korenima. Ponovo je postala vajarka, baš kao da se pre mnogo godina u Rimu nije pojavio onaj lovac na talente. Danas ima ogroman atelje u toskanskoj umetničkoj koloniji Pjetrasanta, gde pravi skulpture od mermera i bronze koje se izlažu u Moskvi, Parizu, Veneciji i svim drugim umetničkim metropolama.

Za sebe kaže da je usamljenica posvećena svojoj umetnosti i tvrdi da nikad nije pravila kompromise, već je uvek ostajala nezavisna i svoja,piše Stil

“Moja snaga ogleda se u mom slobodnom duhu, a nesputana mašta daje mi vitalnost”, kaže ova svestrana umetnica.Lažna romansa

Međutim, vrlo brzo ispostavilo se da ova romansa, u stvari, to uopšte nije ni bila. Đina je otkrila da su se upoznali dve, a ne 22 godine pre veridbe. Sreli su se 2004, a 2006. izašli su u javnost i najavili venčanje, ali dve decenije, prema Havijerovom mišljenju, davale su na ozbiljnosti veze, a Lolobriđida se s tim složila. Ali, nije lako ući u trag istini. Postoje njihove zajedničke fotografije iz 2000. godine i to nije kraj jer stvari postaju još čudnije. Havijer je 2010. godine sklopio brak sa Đinom, odnosno osobom koja ju je predstavljala pred matičarom, a ona o tome nije imala pojma. On je tvrdio da je glumica sama potpisala sva potrebna dokumenta i pristala na brak, a ona da je on iskoristio njeno nepoznavanje španskog kako bi joj poturio da potpiše nešto što uopšte nije razumela, koristeći punomoć koju mu je ranije odobrila zbog nekih zakonskih procedura.

Lolobriđida je 2013. popunila prijavu u policiji i podigla tužbe u Italiji i Španiji, osporavajući venčanje u Barseloni, kom je prisustvovalo osam svedoka koje je doveo Havijer. Ona je ceo čin nazvala vulgarnom prevarom, dok je on zapretio kontratužbom, dajući za medije srceparajuću izjavu:

“Ako moram da tužim svoju suprugu, učiniću to. Ne mogu da ćutim jer je jedino što imam moje ime, a ono se trenutno povlači po blatu. Venčani smo iako ona sada ne želi da bude tako. Srce mi se cepa kad čujem da ona tako govori o meni”, samo što se nije rasplakao Havijer.

Uz brojna neprijatna, pa čak i neukusna svedočenja, proces se na jedvite jade ipak završio u Lolobriđidinu korist. Pretpostavka porote bila je da je Havijer, inače magnat u oblasti nekretnina, bacio oko na Đinine raskošne vile i rezidencije. Međutim, zbog svega što se izdešavalo, Lolobriđidin sin Milko je zatražio je od suda da odredi njegovoj majci punomoćnika kako ne bi donela neke odluke na svoju štetu.

Najčudnije od svega jeste to da ga je u donošenju ove odluke podržao i Havijer. Ali, razlog se ubrzo saznao.

Đina sada živi sa dvadesetsedmogodišnjim Andreom Pjacolom, zaljubljenikom u motore. On joj trenutno ispunjava svaki hir, a u slobodno vreme igra se svojim dukatijem desmodičijem RR, dvotočkašem čija je tržišna cena oko 72.500 dolara. Na repu ove moćne mašine šareni se kič slika koja njega predstavlja kao tajnog agenta 007, a Đinu kao Bond devojku. Upoznali su se dok joj je pomagao oko postavljanja izložbe u Abu Dabiju, gde njegov stric radi za kraljevsku porodicu. Kad je pitaju da li je to njen novi dečko, ona samo kroz smeh odmahuje rukom:

“Šta vam je, pa znate li kolika je razlika u godinama između nas?”

I da, zahtev koji je sudu podneo njen sin a podržao bivši muž, vrlo brzo je odbijen.

Najskuplji zub na svetu

Đina Lolobriđida je na mnogim poljima bila pionir, ali manje je poznato da je prva koja je restoranu u kom je jela naplatila astronomsku odštetu. Kad je otišla na ručak u “Trader Vic’s” sa svojim stomatologom, glumica je polomila zub jedući škampe, a četiri godine kasnije sud je doneo odluku da joj Trgovac Vik isplati 90.000 dolara.

