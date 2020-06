Nakon vijesti da se snima serija o Jeleni, oglasio se i suprug pokojne pjevačice

Nakon vijesti da reditelj Predrag Gaga Antonijević snima seriju “Pevačica”, koja bi trebalo da se bavi životom Jelene Marjanović, a koju bi navodno igrala Aleksandra Prijović, oglasio se suprug pokojne pjevačice, optužen za njeno ubistvo.

Zoran Marjanović kaže da nema ništa protiv Aleksandre Prijović, ali ideja da se snima serija o Jeleni nije dobra iz nekoliko razloga.

– Zaista nemam loše mišljenje o Aleksandri. Takođe, ideju da se snimi film o životu i smrti moje pokojne supruge, smatram jako odgovornom. U pitanju je jedna teška životna priča, ali, da bi se ona istinito prikazala publici, potrebno je da autor raspolaže istinitim detaljima događaja od Jeleninog djetinjstva, pa do smrti. A da to pritom ima težinu, onako kao što je to umio u svojim djelima da prenese čitaocima veliki pisac Remark. U suprotnom, to bi bio komercijalno primitivan projekat namijenjen onom sloju ljudi koji kupuje, gleda, čita žutu štampu i vjeruje izmišljotinama – rekao je Zoran za medije.

Marjanović kaže da ga niko nije kontaktirao u vezi sa snimanjem serije o Jeleni, a imao je samo da izjavi jedno:

– I bolje da me ne zove. Dosta je cirkusijade, ovdje je riječ o velikoj tragediji, ta bol ne može da se ekranizuje, prenosi “Kurir“.

