Emir Hadžihafizbegović o mjerama zabrane: Puni tramvaji, pune teretane, a samo u pozorištu se mjere kvadrati

Zapravo, zakomplikovale su dodatno taj proces, a susret publike i glumaca, kroz čaroliju žive igre, gubi svoj smisao!

Jer, preporučuje se boravak do 100 ljudi u zatvorenoj prostoriji, a uz glumce, to bi značilo da na predstavu može ući od 40 do 60 gledalaca, u zavisnosti koliki je kapacitet sjedišta teatarske dvorane- Narodnog pozorišta Sarajevo, Kamernog teatra 55, Pozorišta mladih ili Sarajevskog ratnog teatra SARTR, prenosi “Faktor“.

Pozorište mladih i Narodno pozorište Sarajevo uz znatno smanjen broj gostiju, vrata su otvorili 29. maja. Gala veče “K’o nekad u pola osam” ozvaničila je nastavak rada Narodnog pozorišta, a lutkarska predstava “Tobija” rad Pozorišta mladih.

I dok Pozorište mladih nastavlja sa repertoarom, kako su nam potvrdili, direktor Narodnog pozorišta Sarajevo, Izudin Bajrović, kazao nam je da će morati sačekati da mjere zabrana popuste, čemu se nadaju da će biti u što kraćem vremenskom periodu.

– U principu mi smo 29. imali našu Gala veče što je neki novi nastavak rada NPS-a. Međutim već 31. maja su donesene nove mjere koje ograničavaju okupljanje u zatvorenom prostoru na maksimalno 100 ljudi, što nama znači da već sada nemamo uslove da ponovimo tu Gala veče, jer zajedno sa učesnicima i publikom nas je više od 100. Mislim da je najbolje da sačekamo da se ove mjere još ublaže, da nam dozvole bar 200 ili 250 ljudi da mogu biti na jednom mjestu, pa da onda razmišljamo o nastavku rada. Nadam se da će već sljedeće sedmice biti nova promjena mjera kako bismo krenuli sa predstavama koje u ovom trenutku možemo organizovati, a to su vjerovatno neke sa manjim brojem učesnika, i koje su jeftinije, jer neke od naših predstava imaju veliki broj gostujućih glumaca ili pjevača, a u trenutku kada nam je smanjen budžet, mi nismo u stanju to uraditi. Moramo više stvari uzeti u obzir. Od mjera koje su nam propisane do finansijskih mogućnosti. Morat ćemo se uklopiti i u jedno i u drugo. Bitno je da smo krenuli. Mjere zabrana će prestati, ali finansijski problemi će nam ostati- kazao je Bajrović.

U Kamernom teatru 55, glumci Feđa Štukan, Vanesa Glođo, Saša Krmpotić, Sabit Sejdinović, Amar Selimović, Davor Golubović i Dina Mušanović nastavili su rad na predstavi “Sporedan čovjek” koju režira Amerikanac Christopher Peditto. Premijera je zakazana za 19. juni, potvrdio nam je Emir Hadžihafizbegović, direktor Kamernog teatra 55.

– Sala je zauzeta do 19. juna kada će biti premijera predstave “Sporedan čovjek”. Od 19. juna do 1. jula imat ćemo premijeru, dvije reprize, odigrat ćemo tri predstave “Doli Bel”, “Žabu”, i još ono što je na repertoaru. U planu je da odigramo 10 do 12 predstava do jula. Još uvijek smo na relaciji sa Kriznim štabom jer se dešava jedna groteska, jedna nelogičnost. Tramvaji su puni, ljudi se voze taksijem, teretane su pune, a nama se zabranjuje da gledalac sjedi iza gledaoca na dva metra. To je jedna groteska i mi ćemo tražiti da igramo premijeru pred punom salom, i da igramo tako i ostale predstave- izričit je Hadžihafizbegović.

Prema mjerama zabrane, dvorana Kamernog teatra 55, koja ima 160 mjesta, mogla bi primiti 40 ljudi.

– Toliko je konfuzna situacija šta možemo, a šta ne možemo. Više ništa nam nije jasno. Zbog čega se traži u teatru za jednog gledaoca 10 kvadratnih metara, a pri tome na hiljade drugih mjesta ljudi su jedni pored drugih. Tražit ćemo, i duboko vjerujem da ćemo dobiti dozvolu Kriznog štaba, da predstave igramo pred punom salom. Ovog ljeta- od 1. jula do 1. septembra, čekaju nas gostovanja na festivalima, ukoliko ih ne otkažu- istakao je Hadžihafizbegović.

Facebook komentari