Nakon mise u Sarajevu Vištica progovorila o Crkvi: Nikad javno nisam govorila o tome

Glumica Ornela Vištica posvetila je jedan status na Facebooku Crkvi, a i sama priznaje da o toj temi dosad nije govorila.

“O Crkvi…nikad javno nisam govorila, danas osjećam potrebu… U maloj bakinoj kućici pored Ljubuškog u blizini Franjevačkog samostana na Humcu, dolazio bi svećenik… Baka je inzistirala da uzmem malu knjižicu koja se zove molitvenik i krenem moliti, onako kako me ona učila. Govorila je kako u molitvama mislimo prvo na slabije od nas, na one kojima je pomoć potrebna, na bolesne i na one koje volimo. A posebno na umrle. Na sve one koji su nevino izgubili živote. Posebno je inzistirala na molitvama Sv. Anti”, prisjetila se.

Posljednje dane glumica provodi na Hvaru, a pozirala je pored Franjevačkog samostana u Hvaru, prenosi index.

