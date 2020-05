Angelina Jolie o tragediji koja je zadesila njenu porodicu: To je boljelo više nego što sam mislila da ikada hoće

Izgubila sam majku u svojim tridesetima. Kada se osvrnem, vidim koliko me njena smrt promijenila. Nije bilo iznenada, ali toliko toga se promijenilo u meni. Izgubiti majčinu ljubav i toplu utjehu, to je kao da neko s vas strga zaštitnu deku – otvoreno je rekla emotivna Angelina.

Ona se također osvrnula i na bol koju je njena mjka prolazila zbog afere njenog oca, glumca Jona Voigha.

– Kada ju je moj otac prevario, to je promijenilo njen život. To je srušilo sve njene snove o porodičnom životu. No, još uvijek je uživala u ulozi majke. Svi njeni snovi o tome da postane glumica nestali su kada je sa 26 godina odgajala dvoje djece te imala slavnog bivšeg supruga koji je bacio sjenu na njen život. Nakon smrti, našla sam snimku na kojoj glumi u kratkom filmu. Bila je dobra. Mogla je imati sve – rekla je Angelina.

Nakon majčine smrti, na ruku je tetovirala slovo ‘W’, kao referencu na pjesmu Rolling Stonesa ‘Winter’, koju joj je majka pjevala dok je bila beba. Međutim, tetovaža je tokom godina izblijedila, a Angelina tvrdi da joj je upravo to pomoglo da se nosi i s, kako kaže,vlastitim gubitkom.

– Kao što je ‘W’ nestalo s ruke, tako je i moj osjećaj doma i zaštite. Život se okrenuo na toliko načina. Doživjela sam i vlastiti gubitak i moj je život krenuo u drugom smjeru. To je boljelo više nego što sam mislila da ikada hoće – otkrila je Angelina, sugerirajući na raspad braka s bivšim suprugom Bradom Pittom.

loading...

Facebook komentari