Josip Pejakvić: “Ovo je zemlja lopova, kriminalaca i hohštaplera”

Iza ovog glumačkog barda je popriličan broj operativnih zahvata – operacija slijepog cijeva, dva stenta, bajpasa… Kad je trebao da izađe iz bolnice, zaražen je s više bolničkih bakterija…

Liječenja u Sarajevu i inozemstvu su potrajala, ali sada je što se zdravstvenog stanja tiče dobro.

Ipak, u ispovijesti za “Avaz” ne krije da je itekako ogorčen svime što se dešava oko nas.

“Nadam se da će ova korona proći i da ću se koliko- toliko moći orijentirati na druge stvari osim komunikacije s javnošću sa zemljom koja nije zavrijedila ni u kom pravcu da bude tretirana s moje strane”, govori Pejaković.

Smatra da je sve što je radio u životu bilo uzaludno.

“Ovo je zemlja lopova, kriminalaca i hohštaplera, koji nisu bili u stanju da vode zemlju u normalnim okolnostima, a kamoli u vanrednim. Neka im… To više nije ni blizu onoga što je trebala biti moja zemlja”, kaže Pejaković.

Na našu konstataciju da ga publika i dalje cijeni, kaže da tu nema primjedbe.

“Međutim, sve je ovdje laž. Ja ne mogu to da podnesem, jednostavno više nemam nikakvog utjecaja, pa čak ni na tu publiku, koja me cijeni. Nije to više uopće bitno. To je prošlo, jednostavno kao što prođe život”, govori Pejaković za “Avaz“.

Nakon što se okonča, kako kaže, ovo s koronom, planira da ode iz Sarajeva.

“Hoću da se uklonim odavde, da više nisam na meti nikoga. Vjerovatno će to biti Vlašić ili neka izolacija koja će mi omogućiti kakav-takav život. Ovo ovdje je ništa, užas nad užasima. Poslije svega što sam doživio za dvije godine, i netoleranciju, nepriznavanje, nepomoć… Svašta nešto. Sad je došlo ovo, što je gore od toga. Ljudi su glupi i ne shvataju da je ovo ozbiljna stvar i da se to nama dešava, a ne nekome drugom. Ali, vidim razloga da je mene neko priheftao u kuću, zatvorio i ne da mi maknuti, ne da mi disati, a drugi hodaju po gradu kako hoće”, smatra Pejaković.

Dodaje kako su učinili da „nam zatvore sva vrata“.

“Činjenica je da ovdje za mene više nema selameta, ni pod razno. Mi smo najbogatija zemlja na svijetu, krade se već dugi niz godina i nije se sve pokralo”, kaže veliki glumac.

Na upit čime će se baviti na Vlašiću, Pejaković je za “Avaz” odgovorio:

“Dovoljno sam već uradio projekata i stvari. Čovjek ne može imati planove u ovakovoj situaciji. Osim da se bori da ga ne potkači virus i da ne umre. Ja sam se u bolnici izvježbao za ovo vrijeme izolacije. Ljudi neće da shvate da ništa više neće biti kao što je bilo. Ali šta tu možemo. Ostaje jedino da se borimo. Moram učiniti nešto za svoj imunitet, ne želim da sve ovo prođe pa da onda umrem”.

loading...

Facebook komentari