Seka Sablić: “Izbjegavam Vučićeve govore”

Naravno, nisam išla u prodavnicu, nemam taj problem, ali sam jedno 45 minuta brzim hodom hodala jer to uvijek radim – kaže glumica Jelisaveta Seka Sablić odgovarajući na pitanje “Danasa” šta radi i kako joj teku dani u karantinu. Ona dodaje kako inače ne voli jutra, ali joj jučerašnje nije bilo strašno.

– Ne volim jutra ali je ovo danas bilo lijepo. Sunce je već izlazilo… Ali stvarno, kako god okrenete, mene makar, sve to podsjeća na vampire. Znate, ono, kao vampiri se polako smiruju i brzo vraćaju jer sunce pušta svoje zrake – objašnjava kroz smijeh Seka Sablić i nastavlja:

– Ne volim ta strašno rana jutra, drugo je oko osam sati kada već sve zaživi, a ne ova mrtva atmosfera gdje mi starci kao zombirani šetamo po ulici. I, eto tako provodim vrijeme – konstatuje Seka Sablić. Najviše je, kako kaže, muče iščekivanje i neizvjesnost.

– To iščekivanje je strašno, šta će dalje biti, i ta nezivjesnost koju osjeća svako ko ima mozga. Sve je i dalje u magli, ne zna se šta će biti. Kao da ćemo živjeti na nekoj drugoj planeti. Nije to samo virus, nego i ko preživi, šta će preživjeti, koje struke će ostati, koje neće. Jednostavno, ništa se ne zna. Ona kaže da ne misli toliko o sebi nego o bližnjima.

– Ne mislim ja o sebi i za svoje godine, nego svi mi imamo nekoga i zato brinemo – kaže Sablić. Upitana postoji li nešto što je u ovoj situaciji umiruje odgovara:

– Teško. Umiruje me moja kuća jedino. Ja volim svoju kuću. Živim sama, tako da meni to ne pada teško. Hoću da kažem, iako živim sama nisam usamljena. Imam unuke, imam sina, imam snahu, koji su blizu.

Na pitanje nalazi li išta dobro u svemu ovome odgovara:

– Ja uvijek tražim nešto pozitivno. Sada nigdje ne žurim, ništa me ne deranžira. Pratim televiziju ali sada vrlo kontrolisano. Slušam informacije. Odustajem, naravno, od slušanja Vučićevih govora. To nikako i to stvarno preporučujem svima da izbjegavaju, pogotovo mi obilježeni u ovoj priči, da nikako ne slušaju jer je to stvarno neizdrživo i nije dobro za zdravlje. Ako preživite te govore u toku noći ćete se sigurno probuditi u nekoj mori – smatra Seka Sablić i poručuje na kraju:

Ostanite kod kuće. Može se.

