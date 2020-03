Rade Šerbedžija: Izašao sam iz karantina, ovo je strašno

Rade Šerbedžija sa svojom porodicom u izolaciji je u Istri. Ekskluzivno za “Avaz” legendarni glumac kaže da je izašao iz karantina, u kojem se nalazio 14 dana nakon povratka iz Praga. Pojašnjava da je to ustvari bila njegova samoinicijativna izolacija u njegovom stanu u Rijeci, jer je boravio u inozemstvu, te se plašio da nije slučajno zaražen koronavirusom.

– Dobro sam, sve OK. U Istri sam sa svojima, svi se pazimo. Slušamo savjete nadležnih i to je to. Čekamo da sve ovo prođe. Sve je strašno, sve je užasno – kaže nam Šerbedžija.

Ipak, očekuje da će planeta i sve ostalo ponovo doći “na svoje”.

– Sad je sve stalo. Nadam se da nećemo dugo morati čekati na bolja vremena – dodaje Šerbedžija.

Kaže nam da u četiri zida ipak nije besposlen.

– Čitam, naravno. Nešto snimam. Uskoro ću otvoriti svoju Facebook stranicu, dosad su svi drugi otvarali umjesto mene. Već sam snimio neke stvari, pjesme… Pjevam, govorim poeziju. Poslat ću to mojim prijateljima i publici da ubiju dosadu – otkrio nam je Šerbedžija.

Na koncu je poručio:

– Pozdravite mi sve u Sarajevu i u Bosni. Nadam se da se vidimo uskoro.

