Glumac Idris Elba ima koronavirus

Britanski glumac Idris Elba (47) priznao je na društvenim mrežama kako je pozitivan na korona virus, piše “24sata“.

Kaže da se osjeća dobro i da trenutačno nema simptome, ali je izoliran otkad je otkrio da je bio izložen virusu.

– Jutros sam dobio rezultate testiranja na koronavirus i pokazalo se da sam zaražen. Nisam imao simptome, testirao sam se jer sam bio u kontaktu s nekim ko je saznao da je zaražen. Čim sam saznao da je zaražen, odmah sam se povukao u samoizolaciju i napravio testove, a danas su stigli rezultati. To je ozbiljno. Sad je dobro vrijeme da se udaljite od ljudi, perete ruke… Postoje ljudi koji su zaraženi, a nemaju nikakve simptome. Zato je sad vrijeme da budete jako oprezni – rekao je u videu.

This morning I tested positive for Covid 19. I feel ok, I have no symptoms so far but have been isolated since I found out about my possible exposure to the virus. Stay home people and be pragmatic. I will keep you updated on how I’m doing 👊🏾👊🏾 No panic. pic.twitter.com/Lg7HVMZglZ

— Idris Elba (@idriselba) March 16, 2020