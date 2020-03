Angelina o najtežem periodu: “Dvije kćeri su mi na operaciji”

Američka glumica Angelina Jolie (44) požalila se za magazin Time kako su dvije njezine kćeri nedavno završile u bolnici na operaciji. Zahara (15) i Shiloh (13) imale su zdravstvene probleme i završile na operacijama.

Kako je ispričala Angelina, Shiloh je operirala kuk, a o Zaharinoj razlogu za operaciju nije željela govoriti. Jolie je priznala kako joj je u toj porodičnoj nevolji bilo lijepo vidjeti kako se njezine kćeri brinu jedna o drugoj, prenosi “24sata“.

– Posljednja dva mjeseca provela sam po bolnicama sa svojom najstarijom kćeri, a prije nekoliko dana isto je prošla i njezina mlađa sestra, kada je morala operirati kuk. One znaju da ovo ide u javnost. Poštujem njihovu privatnost pa smo razgovarale o svemu i one su me potaknule da pišem o svemu. Shvaćaju da je hvatanje u koštac s medicinskim izazovima i preživljavanjem nešto s čime se treba ponositi – napisala je glumica.

Uz Zaharu i Shiloh, Angelina iz braka s Bradom Pittom (56) ima još četvero djece, blizance Knoxa (11) i Vivienne (11), sina Paxa (16) i sina Maddoxa (18).

