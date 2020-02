Bivša djevojka Al Pacina o razlozima raskida: On je ipak starac, ma koliko ga voljela

Poslije skoro dvije godine veze, Meital Dohan, 43-godišnja izraelska glumica rekla je za jedan lokalni časopis da je raskinula sa 79-godišnjim Al Pacinom zbog prevelike razlike u godinama.

“Teško je biti s tako starim čovjekom, pa bio on i Al Pacino”, rekla je glumica za izraelski časopis La Isha, a prenosi People. “Razlika u godinama je prevelika. Trudila sam se to zanemariti, ali, da budem iskrena, on je sada jedan starac. I uz svu moju ljubav, to nije opstalo., prenosi “Klix“.

“Nedavno smo se posvađali i ostavila sam ga, ali ga zaista volim i poštujem. Drago mi je što sam bila uz njega kad god mu je to bilo potrebno i što sam dio njegovog nasljeđa”, dodala je Meital. “To mi je čast. Sretna sam što smo bili u vezi i nadam se da ćemo ostati dobri prijatelji.”

Dohan je također ispričala kako joj Pacino nije kupovao mnogo poklona.

“Kupovao mi je samo cvijeće”, rekla je ona i dodala: “Kako pristojno reći da ne voli trošiti novac?”

Pacinovi predstavnici za tisak nisu se oglašavali ovim povodom.

Par se posljednji put pojavio u javnosti na premijeri Scorseseovog filma Irac, u društvu Pacinove osamnaestogodišnje kćeri Olivije. Glumac je za ovu ulogu bio nominiran za Oscara.

Pacino i Dohan su prvi put dovedeni u vezu 2018. kada je objavljeno da su viđeni na jednom holivudskom after partyju.

Glumac je prije toga deset godina bio u vezi s argentinskom glumicom Lucilom Solom. Njena kći Camila Morrone, koja sada izlazi s Leonardom DiCaprijom, odrasla je uz Pacina i veoma su bliski.

Pacino je dobio kćerku Oliviju i njenog brata blizanca Antona s glumicom Beverly D’Angelo s kojom je bio od 1996. do 2003. godine. Rastali su se dvije godine nakon što su dobili blizance. Glumac ima i tridesetogodišnju kći Julie s učiteljicom glume Jan Tarrant.

