Oskari 2020: “Parazit” apsolutni pobjednik večeri!

Završena je dodjela najprestižnije, najvažnije i najspektakularnije nagrade u svijetu filma – zlatnih Oskara.

Ovogodišnja je dodjela bila 92. po redu u historiji.

Pobjenik večeri je južnokoreansko filmsko ostvarenje “Parazit”, sa četiri Oskara ( najbolji film, najbolja režija, najbolji međunarodni film i najbolji originalni scenario)

Sa samo dva osvojena Oskara ( najbolji glumac i originalna muzika) najveći ovogodišnji gubitnik svakako je film “Joker” , koji je imao rekordnih 11 nominacija.

Ni Tarantinov Once Upon a Time in Hollywood se nije proslavio. Od deset nominacija koliko je imao, osvojio je nagrade za najboljeg sporednog glumca i za najbolju scenografiju, prenosi “Byka“.

Evo dobitnika:

Najbolji film: Parazit

Najbolja glumica je Renée Zellweger za ulogu glumice Judy Garland u filmu “Judy”

Najbolji glumac je očekivano Joaquin Phoenix za ulogu Jokera u istoimenom filmu

Dobitnik u kategoriji najbolja režija je Bong Joon Ho, režiser filma “Parazit”.

U kategoriji najbolji sporedni glumac Oskar je otišao u ruke Brada Pitta za ulogu u Tarantinovom “Once Upon a Time in Hollywood”

Oskara za najbolju sporednu žensku ulogu osvojila je Laura Dern za ostvarenje u filmu “Marriage Story”.

Oskara u kategoriji najbolji adaptirani scenarij dobio je film “Jojo Rabbit”, odnosno novozelandski režiser Taika Waititi

Najbolji originalni scenarij je onaj za korejski film “Parazit”, odnosno redatelji Bong Joon Ho i Han Jin Won.

Parazit je ujedno proglašen i za najbolji strani film.

Najbolji dugometražni animirani film je “Toy Story 4”.

Najboljim kratkometražnim animiranim filmom proglašen je “Hair Love”.

Najbolji kratkometražni igrani film je “The Neighbors’ Window”.

Oskara za najbolju scenografiju dobio je film “Bilo jednom u Hollywoodu”

Dobitnik u kategoriji najbolja kostimografija je film “Male žene”.

Najbolji dugometražni dokumentarni film je “American Factory” redatelja Stevena Bognara i Julije Reichert, dok je onim najboljim kratkometražnim proglašen britanski film “Učenje skateboarda u ratnoj zoni ako si djevojčica” koji je nedavno dobio i nagradu BAFTA.

Oskara za najbolju originalnu muziku osvojila je Hildur Guðnadóttir za film “Joker”, kao prva žena koja je dobila Oscara u ovoj kategoriji.

U kategoriji najbolja originalna pjesma dobitnikom je proglašen Elton John.

Za najbolju montažu zvuka nagrađen je film “Ford vs Ferrari (aka Le Mans 66)” koji ima ukupno četiri nominacije, a film ”1917” je dobio Oskara za najbolji zvuk.

Za najbolji snimateljski rad nagrađen je film “1917”, odnosno Roger Deakins.

U kategoriji najbolji vizualni efekti pobjednikom je proglašen film “1917”

Za najbolju montažu nagrađen je film “Ford vs Ferrari”.

Oskara za najbolju šminku i frizuru dobio je film “Bombshell”

