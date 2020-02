Promijenila se poslije porođaja: Glumica vidno smršala i naglo

Holivudska glumica Kameron Dijaz (47) početkom godine postala je majka prvi put i na svijet donijela kćerkicu. Nakon porođaja Kameron se posvetila porodici, pa je bilo teško vidjeti glumicu u javnosti, piše “B92“.

Paparaci su je fotografisali ubrzo nakon porođaja i tada je glumica izgledala vedro i svježe. Ali izgleda da su se obaveze oko djeteta odrazile na izgled glumice, koja je odlučila da čuva dijete bez pomoći dadilja.

Kameron je nedavno fotografisana u kupovini, a fotografije su iznenadile njene fanove.

Cameron Diaz spotted on grocery run one month after confirming the birth of daughter Raddix https://t.co/QI4nkAkEMb pic.twitter.com/LME3XUOPNR

Prepoznatljiv osmijeh i mladolik izgled na glumičinom licu zamijenili su umor, iscrpljenost i neispavanost. Primjetno je i da je Kameron smršala u odnosu na fotografije nastale prije manje od mjesec dana.

Fanovi su zabrinuti zbog izgleda glumice, a neki od njih su prokomentarisali da je glumica naglo ostarila.

“Preko noći je ostarila 10 godina”, “Izgleda kao iscrpljena domaćica”, samo su neki od komentara fanova.

New mum Cameron Diaz, 47, sports a shorter hairstyle as she steps out for a spot of grocery shopping https://t.co/JCFDmPP3oF pic.twitter.com/J9LYL73So1

— Gossipieh (@gossipieh) February 3, 2020